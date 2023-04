A- A+

CIRURGIA Testículo entra no abdômen após jovem se abaixar; entenda anomalia rara Má-formação fez órgão se deslocar além do que deveria após adolescente se curvar para pegar bolinha de golfe

Um adolescente de 16 anos viu um de seus testículos sumir após agachar para pegar uma bola de golfe. Com muita dor na região, ele foi encaminhado para o hospital, onde passou por uma cirurgia. O caso foi relatado na revista científica Urology Case Reports.

Ao chegar no hospital, o jovem americano afirmou que não sofreu traumas na região genital e relatou que seu testículo esquerdo havia sumido. Ele foi submetido a uma tomografia computadorizada que localizou o órgão no abdômen, perto do intestino.

Apesar de ser um caso "extramamente raro", como descreveram os autores no estudo, há uma explicação fisiológica para o que aconteceu. O organismo masculino possui mecanismos para abrigar o testículos em situações nas quais eles precisam de proteção, como em dias muito frios. As cavidades "guardam" os órgãos como uma forma de garantir a fertilidade.



Mas, no caso do adolescente, uma má-formação de nascença — processo vaginal patente, um espaço interno que possibilita a passagem dos testículos para o abdome — fez com que o órgão se deslocasse muito mais para cima do que deveria.

A cirurgia foi um sucesso, com os médicos conseguindo colocar o testículo de volta à bolsa escrotal esquerda sem comprometer o órgão. O processo vaginal patente foi reparado. Sete meses depois, o jovem relatou que seus testículos ainda estavam no local correto e negou quaisquer complicações cirúrgicas.

Veja também

Saúde Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave crescem no país