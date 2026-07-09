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Educação Teto da biblioteca de uma escola na Zona Norte do Recife cai próximo de alunos Caso aconteceu no mesmo dia em que alunos e professores de escola na Zona Oeste são atingidos por teto que desabou no pátio

Durante uma partida de xadrez entre um grupo de alunos na biblioteca da Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, parte do forro de gesso desabou. O caso aconteceu na tarde da última terça-feira (7). Ninguém se feriu.

Um vídeo gravado por alunos revela o estado em que o teto da biblioteca ficou, além de mostrar a quantidade de gesso que caiu sobre algumas das mesas.

Posicionamento do Estado

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) se pronunciou. Segundo a pasta, a área em que aconteceu o desabamento foi isolada e as aulas seguem normalmente.

“Assim que a queda do forro do gesso foi identificada, a área da biblioteca da Escola Técnica Estadual Agamenon Magalhães (Etepam), foi imediatamente interditada, garantindo a segurança da comunidade escolar. As providências necessárias para a realização dos reparos já foram adotadas. Ninguém ficou ferido e as aulas e as demais atividades da unidade de ensino seguem normalmente, sem prejuízo ao funcionamento da escola”, disse a SEE em nota.

A secretaria ainda declara que a instituição passa por averiguações periódicas com profissionais técnicos especializados.

“A Secretaria ressalta que mantém um cronograma permanente de manutenção preventiva em toda a rede estadual de ensino, com inspeções periódicas realizadas por equipes técnicas de engenharia, responsáveis por avaliar as condições estruturais das unidades e indicar as intervenções necessárias para garantir a segurança da comunidade escolar”, continua.

A nota divulgada à reportagem da Folha finaliza com a informação de que a unidade de ensino passa por “serviços de manutenção no telhado para solucionar pontos de infiltração identificados na unidade”. De acordo com a secretaria, essas intervenções são realizadas sem comprometer o funcionamento da escola e integram um “cronograma de manutenção predial da Secretaria”.

Outro caso no mesmo dia

Parte do teto de uma sala de aula da Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Presidente Arthur da Costa e Silva caiu sobre alunos e um professor no pátio da unidade de ensino, também na terça-feira (7). A instituição fica localizada no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife.

A SEE e o Sintepe, Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Pernambuco, divergem nas informações. Enquanto a Secretaria fala de cinco alunos e um professor ferido, o Sintepe chegou a divulgar que doze alunos e um docente foram atingidos.

Outra informação que diverge é a do funcionamento do colégio. A SEE disse que o local está interditado para obras estruturais e o acesso de estudantes ou funcionários é proibido. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o Sintepe defende que a escola "já estava com aulas ocorrendo do lado de fora das salas por conta do calor, já que os ventiladores e ar-condicionados não estão funcionando”.



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