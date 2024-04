Teto de escola desaba, em São Lourenço da Mata, na madrugada desta segunda (29); veja imagens

A- A+

Imagens divulgadas nas redes sociais nesta segunda-feira (29), mostraram o desabamento do telhado da ETE Governador Eduardo Campos, que fica localizada na Rua Dr. Pedro Augusto Correa de Araújo, no município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O vídeo mostra a estrutura caída após fortes chuvas na região, atingindo paredes e deixando a entrada da escola inacessível. Em nota, a Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de Pernambuco informou que não houve vítimas. De acordo com o órgão, uma equipe da engenharia foi à unidade de ensino pela manhã para avaliar o ocorrido e mensurar os reparos necessários.

A instituição foi construída há sete anos e conta com mais de 800 alunos dos cursos de Redes e computação, Administração e Desenvolvimento de Sistemas. Para garantir a segurança de todos os estudantes e servidores, as aulas desta segunda-feira serão ministradas remotamente.

