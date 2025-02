A- A+

BAHIA Teto da "Igreja de Ouro" desaba, deixando um morto e seis feridos no Centro Histórico de Salvador Turista de 23 anos morreu após ser atingida pelas madeiras que sustentavam o teto da Igreja de São Francisco de Assis

O Corpo de Bombeiros da Bahia confirmou que ao menos uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas depois que parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis desabou no Centro Histórico de Salvador.

O espaço onde os fiéis assistem à missa na "Igreja de ouro", como é popularmente conhecida, foi coberto por destroços, inclusive da madeira que cobria o telhado.

No momento do desabamento, havia poucas pessoas dentro do local.

O acidente aconteceu por volta das 14h30 e uma turista de 23 anos morreu no local após ser atingida pelos escombros.

Ainda não há informações sobre a identidade dela e das outras vítimas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou socorro às demais vítimas, todas tiveram ferimentos leves. A área foi isolada pela Polícia Civil.

"Todo o espaço central da igreja cedeu. Possivelmente, alguma parte dessa cobertura se rompeu e, com o peso desse espaço superior do teto, a madeira veio abaixo, com sobrepeso", afirmou, ao G1 Bahia, Sósthenes Macedo, coordenador da Defesa Civil de Salvador.

O prédio, que tem o seu interior revestido de ouro, foi erguido no século 18 e é considerado uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no mundo.

A igreja é um dos pontos turísticos mais procurados do Centro Histórico da capital baiana.

Em 2023, um dos pátios da Igreja de São Francisco foi parcialmente fechado devido ao risco da queda do pináculo direito.

Segundo o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a estrutura foi removida.

