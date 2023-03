A- A+

Desabamento Teto da praça de alimentação de shopping desaba em São Paulo A queda da estrutura aconteceu durante um momento de grande movimentação do centro de compras, com diversas pessoas passando pelo local

O teto do shopping "Osasco Plaza", localizado em São Paulo, desabou na tarde desta quarta-feira (8). A queda da estrutura aconteceu durante um momento de grande movimentação do centro de compras, com diversas pessoas passando pelo local. Ainda não há informações sobre feridos.

O fato ocorreu em uma das pontas da praça de alimentação, onde há um corredor lateral. Estilhaços e água da tubulação que se rompeu atingiram a praça. Um trecho da área havia sido interditado um pouco antes em razão de uma goteira, segundo o Corpo de Bombeiros.



O desabamento formou um grande buraco no teto do centro comercial. Pelo menos dois carros que estavam estacionados sobre a estrutura despencaram. O shopping precisou ser esvaziado e houve correria.

Dezoito equipes dos bombeiros se deslocaram para o local na tarde desta quarta (8). Os profissionais estão assistindo às imagens das câmeras de monitoramento para garantir que não havia ninguém circulando no local no momento do acidente.

A cliente Patrícia estava se servindo na praça de alimentação quando a queda ocorreu.

"Foi um barulho bem forte. Começou a vir uma fumaça dos escombros. Teve correria, gente que perdeu sapato", contou.

Em 1996, o shopping foi palco de uma explosão por causa de um vazamento de gás, o que provocou a morte de mais de 40 pessoas.

