Teto de cabine se solta durante voo de Boeing 737 no Irã
Segundo a TV iraniana Irib News, a aeronave perdeu um dos pneus durante a decolagem e também teve um problema no motor
Um avião pertencente à Sepahan Airlines fez um pouso de emergência no Irã após o teto da aeronave despencar durante um voo na segunda-feira (14). Imagens divulgadas mostram (confira o vídeo aqui) os passageiros levantando os braços para segurar partes da estrutura que cedia enquanto o avião se deslocava. Ninguém ficou ferido.
O Boeing 737, que voava de Mashhad para Kermanshah, retornou ao Aeroporto Shahid Hasheminez, em Mashhad.
Segundo a TV iraniana Irib News, a aeronave perdeu um dos pneus durante a decolagem e também teve um problema no motor. A causa do incidente está sendo investigada.
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A imprensa local noticiou que os passageiros foram deslocados para Kermanshah em outro voo e o aeroporto segue operando normalmente.
Em agosto, Boeing 737 da mesma companhia aérea saiu da pista ao pousar no Aeroporto de Mashhad após o trem de pouso dianteiro colapsar.
A aeronave transportava 127 passageiros no momento do acidente, segundo a Aeroin. Também não houve feridos.