A- A+

COLAPSO Teto de escola desaba em Bonito, no Agreste pernambucano Segundo gestão municipal, ninguém ficou gravemente ferido

Alunos e funcionários da Escola Municipal em Tempo Integral (ETI) Maria do Carmo Coelho de Melo, na Vila da Cohab, em Bonito, no Agreste pernambucano, passaram por momentos de tensão na manhã da segunda-feira (10), após o teto do pátio externo desabar.

Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido.

A unidade de ensino, segundo a prefeitura da cidade publicou nas redes sociais, vinha passando por reformas. Nas redes sociais, a gestão apontou que “os serviços de reforma estão em execução por uma empresa terceirizada que está sendo notificada para apurar as causas e reparar todos os danos e prejuízos causados, sob pena judicial”.

De acordo com o coordenador de Defesa Civil de Bonito, Romilson Cabral, equipes do órgão estiveram na escola para acompanhar o desenrolar dos trabalhos. Uma professora foi atingida. Ela foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar.

“Ela foi levada para fazer exames, mas passa bem e o município está dando toda assistência necessária”, disse ele.



Veja também