A- A+

Transtorno Teto de UTI neonatal desaba no Hospital Barão de Lucena, no Recife De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nenhum paciente ou profissional ficou ferido

Uma parte do teto de gesso da UTI neonatal 2 do Hospital Barão de Lucena, localizado no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, desabou na manhã desta segunda-feira (27).

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que nenhum paciente ou profissional ficou ferido.

Ainda segundo a SES-PE, "todos foram realocados com segurança, sem qualquer dano" e "todas as providências necessárias já foram adotadas".

A reportagem da Folha de Pernambuco apurou que o local onde aconteceu o incidente tem seis leitos. Desses, quatro estavam ocupados quando o teto desabou.

Entretanto, o leito atingido pela queda não tinha nenhum recém-nascido.

Após o ocorrido, os bebês e as mães foram retirados da UTI neonatal 2 e transferidos para a UTI neonatal 1 do Hospital Barão de Lucena.

Veja também