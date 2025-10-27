Seg, 27 de Outubro

Transtorno

Teto de UTI neonatal desaba no Hospital Barão de Lucena, no Recife

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nenhum paciente ou profissional ficou ferido

Queda de teto de gesso em UTI neonatal no Hospital Barão de LucenaQueda de teto de gesso em UTI neonatal no Hospital Barão de Lucena - Foto: Reprodução

Uma parte do teto de gesso da UTI neonatal 2 do Hospital Barão de Lucena, localizado no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, desabou na manhã desta segunda-feira (27).

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) informou que nenhum paciente ou profissional ficou ferido.

Ainda segundo a SES-PE, "todos foram realocados com segurança, sem qualquer dano" e "todas as providências necessárias já foram adotadas".

A reportagem da Folha de Pernambuco apurou que o local onde aconteceu o incidente tem seis leitos. Desses, quatro estavam ocupados quando o teto desabou. 

Entretanto, o leito atingido pela queda não tinha nenhum recém-nascido.

Após o ocorrido, os bebês e as mães foram retirados da UTI neonatal 2 e transferidos para a UTI neonatal 1 do Hospital Barão de Lucena.

