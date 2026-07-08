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Educação Teto de escola desaba sobre alunos e professor no bairro da Mustardinha, no Recife Secretaria de Educação do Estado diz que instituição estava interditada e acesso de estudantes e funcionários proibido

Parte do teto de uma sala de aula da Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Presidente Arthur da Costa e Silva caiu sobre alunos e um professor no pátio da unidade de ensino, nesta terça-feira (7). A instituição fica localizada no bairro da Mustardinha, Zona Oeste do Recife.

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) confirmou que cinco alunos e um professor foram atingidos. De acordo com a pasta, todos foram encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, onde foram atendidos e liberados em seguida.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a SEE disse que o local está interditado para obras estruturais e o acesso de estudantes ou funcionários é proibido. A Secretaria ainda defende que a unidade escolar foi inspecionada por uma equipe técnica da Unidade Técnica de Manutenção da Rede (UTMR), recebendo melhorias e adequações, como reforma de banheiros e climatização.

Sintepe reage

Em uma postagem nas redes sociais, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) classificou o acontecimento como “absolutamente inaceitável”. A instituição alega que a unidade de ensino "já estava com aulas ocorrendo do lado de fora das salas por conta do calor, já que os ventiladores e ar-condicionados não estão funcionando”.

Diferente do que informou a SEE, o Sindicato diz que 12 alunos e um professor foram atingidos. Sete alunos a mais que na informação do estado.

Segundo o Sintepe, a reforma da instituição soma repasses de R$ 2,5 milhões, “incluindo, especificamente, R$ 242 mil aplicados na segurança de sua cobertura e engrenagens metálicas”.

Confira a nota da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) na íntegra:

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) informa que a área da Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Presidente Arthur da Costa e Silva onde ocorreu o incidente desta terça-feira (07) está passando por intervenções estruturais, estando interditada, e, portanto, não deveria ter sido acessada por estudantes ou funcionários da escola. O espaço teve o isolamento e a sinalização reforçados nesta terça-feira (07) para que as obras sejam retomadas com segurança para a comunidade escolar. A SEE abriu um procedimento interno para investigar as circunstâncias do incidente. A equipe gestora da escola prestou atendimento imediato aos envolvidos, realizando os primeiros socorros. Um professor e cinco estudantes foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Torrões, onde foram atendidos. Todos já foram liberados. A unidade escolar foi vistoriada pela equipe técnica da Unidade Técnica de Manutenção da Rede (UTMR). Atualmente, estão em fase de conclusão as intervenções na quadra poliesportiva. A unidade também já foi contemplada com intervenções como a substituição de parte da cobertura, serviços de pintura e adequações em salas de aula para climatização. As demais melhorias necessárias, incluindo a conclusão da recuperação da cobertura, adequação das salas para instalação de aparelhos de ar-condicionado, recuperação dos banheiros e outros serviços de manutenção, já integram o planejamento da Secretaria e serão executadas conforme o cronograma de atendimento das demandas. A pasta informa ainda que a gestão da Eref Presidente Arthur da Costa e Silva decidiu por suspender as aulas na manhã desta quarta-feira (08), com o objetivo de garantir o bem-estar emocional de alunos, professores e colaboradores. A gestão também optou por receber os responsáveis pelos estudantes, monitores e o grêmio estudantil para acolher e esclarecer questões sobre o funcionamento da escola.



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