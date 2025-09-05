TH Joias gravou vídeo oferecendo 200 quilos de maconha a traficante, diz relatório da PF

A- A+

O deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, teria gravado um vídeo exibindo 200 quilos de maconha embalados em sacos. As imagens teriam sido enviadas a um traficante ao qual o parlamentar ofereceu a droga, de acordo com relatório da investigação da Polícia Federal ao qual a GloboNews teve acesso. TH foi preso na última quarta-feira por suspeita de tráfico, lavagem de dinheiro, corrupção, negociação de armas e venda de equipamentos anti drone para a facção criminosa Comando Vermelho.

De acordo com o documento a droga foi oferecida, por meio do vídeo, pelo parlamentar ao traficante Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, que teria respondido: "Isso não é bom de vender". TH já foi transferido para o Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde aguarda pela audiência de custódia.

As investigações da PF aponta também que TH Joias e a esposa dele Jéssica de Oliveira Lima movimentaram cerca de R$ 13 milhões no período três anos, entre 2021 a 2023. A maior parte dessa movimentação financeira, segundo o relatório foi para a conta da mulher, que recebeu créditos que variam de R$ 440 mil a R$ 1,9 milhão, além de três depósitos em dinheiro vivo no valor de R$ 50 mil. Segundo a investigação, a movimentação [e incompatível com a renda dela.





A Polícia Federal revelou ainda episódios suspeitos de lavagem de dinheiro. Um deles, detalhado no inquérito revela que, em abril de 2024, dois meses antes de assumir o mandato como suplente na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) o parlamentar foi ao Alemão, na Zona Norte para buscar R$ 5 milhões em espécie na casa de um traficante ligado ao CV. Esse dinheiro pertenceria a Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, um dos chefes da facção, que está foragido, segundo a PF.

Ainda de acordo com o relatório TH ganhou R$ 50 mil para trocar o montante, com a ajuda de um assessor, por US$ 1 milhão, entregue pessoalmente aos criminosos. Um mês antes da posse na Alerj, o mesmo roteiro teria se repetido com a entrega, dessa vez, de R$ 4 milhões, novamente para câmbio em dólares. A PF diz que Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, também participava da lavagem de dinheiro. Dudu, que também está preso, virou assessor parlamentar do deputado após sua posse em meados do ano passado.

TH Joias é acusado de usar o mandato de deputado para favorecer a facção criminosa, inclusive nomeando cúmplices para cargos na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Também foram detidos na quarta-feira o ex-subsecretário estadual de Defesa do Consumidor Alessandro Pitombeira Carracena, o policial federal Gustavo Stteel, que estava de plantão no Aeroporto Internacional Tom Jobim, e quatro PMs da ativa, sendo um do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Após a prisão, TH foi expulso do MDB e, como era suplente, sua vaga na Alerj voltou a ser ocupada pelo titular, Rafael Picciani, que estava cedido para a Secretaria estadual de Esporte e Lazer. Com isso, o designer de joias deixou de ser deputado.

