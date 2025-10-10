Thais Carla: quantos kg a influenciadora perdeu após bariátrica? Confira novas regras para cirurgia

A- A+

A influenciadora e dançarina Thais Carla chamou atenção nas redes sociais após perder cerca de 70 kg após realizar a cirurgia bariátrica. O procedimento foi realizado há quatro meses e também contou com acompanhamento psicológico, para que ela pudesse lidar melhor com as transformações.

Anteriormente, Thais pesava mais de 140 kg. Dessa forma, segundo ela, a decisão de fazer bariátrica surgiu não pela estética, mas pela preocupação com as filhas. A dançaria fez bypass gástrico, técnica que reduz o tamanho do estômago e desvia parte do intestino.

Novas regras para bariátrica no Brasil

Segundo uma decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM), publicada no Diário Oficial da União (DOU) em maio deste ano, pacientes com índice de massa corporal (IMC) a partir de 30 kg/m² poderão receber a indicação da cirurgia bariátrica.

As regras anteriores definiam que pacientes nesta faixa de IMC podiam acessar o procedimento apenas se também tivessem diabetes e cumprissem critérios como 10 anos com o diagnóstico e idade entre 30 e 70 anos.

A partir das novas regras, qualquer pessoa com 16 anos ou mais que tenha uma das seguintes doenças associadas:

Diabetes mellitus tipo 2; doença cardiovascular grave com lesão em órgão alvo; doença renal crônica precoce em pacientes com diabetes tipo 2; apneia do sono grave; doença gordurosa hepática não alcoólica com fibrose; afecções com indicação de transplante; refluxo gastroesofágico com indicação cirúrgica ou osteoartrose grave.

Foram mantidas as indicações de bariátrica para todos os adultos com IMC a partir de 40 kg/m² (obesidade classe 3) ou a partir de 35 kg/m² (obesidade classe 2) com doenças associadas que são agravadas pela obesidade e melhoram com a perda de peso, como hipertensão arterial e diabetes.

