Evento The Send Brasil acontece na Arena de Pernambuco neste sábado (31) Evento evangélico reunirá mais de 30 convidados que vão conduzir 12 horas de oração, intercessão e clamor por transformação

A Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR) recebe, neste sábado (31), o evento evangélico The Send Brasil 2026, das 9h às 21h. O The Send Brasil 2026 ocorre simultaneamente em cinco estádios ao redor do país.

Além da Arena de Pernambuco, a programação está marcada para o Estádio do Mangueirão, em Belém (PA); Arena MRV, em Belo Horizonte (MG); Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO); e Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Os últimos ingressos disponíveis para a edição do Recife podem ser comprados pelo Sympla, a partir de R$ 95,00. Os setores ainda com vagas são a Arquibancada Intermediária Leste e Arquibancada Intermediária Oeste.

O The Send teve início em 2019 na Flórida, nos Estados Unidos. Após o sucesso na primeira edição, a iniciativa se espalhou e chegou ao Brasil em 2020, quando reuniu mais de 200 mil pessoas em 3 estádios (dois em São Paulo e um em Brasília).

Convidados

Entre os mais de 30 convidados que vão conduzir as 12 horas de oração, intercessão e clamor por transformação está o pastor estadunidense Rick Warren, fundador da Saddleback Church e autor de “The Purpose Driven Life” (“Uma Vida com Propósitos”), obra com mais de 50 milhões de cópias vendidas em mais de 100 idiomas.

O líder global em desenvolvimento humano aproveitou a presença na capital pernambucana para promover encontros institucionais com autoridades públicas, parlamentares e formuladores de políticas públicas.

Sua abordagem combina base acadêmica, visão estratégica e experiência prática na mobilização de milhões de pessoas em ações sociais mensuráveis, incluindo programas de alfabetização, combate à aids, desenvolvimento comunitário e capacitação de líderes civis.

Ao longo de sua trajetória, Rick Warren já participou de diálogos com chefes de estado, parlamentares e universidades em diversos continentes, incluindo África, Ásia e Europa, sendo frequentemente convidado a fóruns globais sobre liderança, ética pública e desenvolvimento social.

Outros nomes que estarão no evento são o pastor e missionário Teófilo Hayashi e a esposa, a líder religiosa Junia Hayashi; o autor e pregador protestante estadunidense, Francis Chan; a pastora Ana Paula Valadão; e o pastor e escritor Hernandes Dias Lopes.



A programação completa pode ser vista no site thesend.org.br.

