Thiago Brennand é condenado a um ano e oito meses de prisão por caso de agressão em academia

Preso desde março deste ano, o empresário Thiago Brennand foi condenado, na última sexta-feira (27), a um ano e oito meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

A pena, divulgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) nesta quarta-feira (1º), é referente a uma agressão praticada pelo empresário contra uma modelo em uma academia de São Paulo.

De acordo com o TJSP, o caso foi julgado pela 6ª Vara Criminal Central da capital paulista e tramita em segredo de justiça. O empresário foi condenado por lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino e por motivo fútil.



No mesmo processo, Thiago Brennand foi absolvido da acusação de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos. A acusação foi julgada por conta da presença do filho do empresário no momento da agressão.



A decisão judicial também negou o pedido de revogação da prisão preventiva de Brennand e o condenou ao pagamento de uma indenização civil à vítima no valor de R$ 50 mil. A multa será corrigida monetariamente desde a data da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do ato ilícito, praticado em 3 de agosto de 2022.



