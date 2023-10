A- A+

JULGAMENTO Thiago Brennand é condenado pela Justiça de São Paulo a 10 anos de prisão Empresário foi julgado pelo crime de estupro praticado em 2021, no interior paulista

Acusado de estupro, o empresário Thiago Brennand foi condenado, nesta quarta-feira (11), a 10 anos e seis meses de prisão. A decisão, que foi expedida pela 2º Vara de Porto Feliz, município do interior de São Paulo, é referente ao crime praticado pelo empresário contra uma mulher norte-americana.

Na sentença, expedida pelo juiz Israel Salu, Thiago também foi condenado a pagar R$ 50 mil para a vítima.

Apesar de ter acontecido em julho de 2021, o crime só foi denunciado pela vítima em novembro do ano passado, depois que os relatos de outras mulheres sobre as atividades violentas do empresário vieram a público.

Essa é a primeira condenação de Thiago, que está detido no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, desde março.

O empresário, que chegou a ficar foragido nos Emirados Árabes Unidos, foi extraditado pela Polícia Federal no início do ano.

Thiago responde por diversas acusações de violência, estupro, agressão a menor e porte ilegal de armas. No total, nove processos já foram abertos contra o empresário.

Em setembro, a defesa de Thiago Brennand teve um pedido de habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, o ministro Dias Toffoli avaliou que os casos em que o empresário é reú devem ser julgado pelas instâncias inferiores antes de chegar ao Tribunal.

