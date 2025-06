A- A+

Thiago Galhardo, jogador do Santa Cruz, foi citado na defesa do delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz, de 37 anos, que é acusado de tentar matar o ambulante Emmanuel Apory, de 26, na Ilha de Fernando de Noronha. Por causa dos ferimentos, o ambulante teve a perna direita amputada.

O caso aconteceu em uma festa no Forte dos Remédios, no dia 5 de maio.

De acordo com as investigações, o crime teria sido provocado por ciúmes. Para a defesa do policial, a namorada de Luiz Alberto foi vítima de suposta prática de stalking por parte do ambulante.

Os advogados também corroboram na petição apresentada nesta terça-feira (17) e alegam que o cliente não possui um comportamento agressivo, já que agiu de forma tranquila quando o jogador Thiago Galhardo teria abordado a nutricionista Thamires Cavalcanti, namorada do delegado, durante o mesmo evento.

Uma análise das câmeras de segurança foi apresentada para a defesa, que mostra o atacante tricolor tirando uma foto com Thamires.

“Às 23h46’26”, o jogador de futebol de classe mundial, Thiago Galhardo, estava presente ao evento e em algum momento brinca ou tenta interagir com Thamires Cavalcanti [namorada do delegado]. O fato é assistido pelo Delegado Luiz Alberto que não faz absolutamente nada, nenhuma reação de ciúmes.”

Segundo as imagens da câmera de segurança, o delegado Luiz Alberto cumprimentou o jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo. Foto: Reprodução / Redes Sociais

“O jogador, ao perceber que ela estava acompanhada, de forma educada e extremamente respeitosa, se desculpa com Luiz Alberto, o qual aperta a mão de Thiago Galhardo. O delegado inclusive elogia o desempenho do jogador, atualmente atacante do Santa Cruz Futebol Clube, time pernambucano”, prosseguiu a defesa.

Crime

A briga entre os dois homens ocorreu no evento, por volta das 0h50, quando o policial abordou Emmanuel na área dos banheiros e indicou que estava armado. Segundo as imagens, é possível ver que o ambulante não reagiu e foi empurrado pelo suspeito. Em seguida, Luiz Alberto dispara contra a perna da vítima.

Emmanuel foi socorrido e levado para o Hospital São Lucas, no arquipélago. Ele precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, no Centro do Recife, onde realizou diversas cirurgias e a amputação da perna. A alta médica aconteceu no dia 25 de maio.

Em nota, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que apresentou a denúncia do caso no último domingo (15), também pediu o seu afastamento do exercício do cargo do policial e a suspensão do uso de armas de fogo até o julgamento do feito.

O delegado é acusado de tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e omissão de socorro agravada por abuso de autoridade.



Veja também