Thiago Nigro diz a Felipe Massa que ele 'correu muito' com Ayrton Senna; gafe gera 'climão' e virali

Conhecido como Primo Rico, Thiago Nigro viralizou nas redes sociais com uma gafe durante uma entrevista do ex-piloto da Fórmula 1 Felipe Massa. O ex-condutor da Ferrari participou do podcast do empresário, o PrimoCast, e ouviu do interlocutor que havia "corrido muito" com o astro da elite do automobilismo.

Nascido em 25 de abril de 1981, Massa havia acabado de completar 13 anos quando Senna morreu, no circuito de Ímola, na Itália, em 1º de maio de 1994. A pergunta de Nigro foi interrompida com repetidos "não" de Massa e outros participantes da conversa.

— Você correu, não na mesma equipe, mas correu muito com o Ayrton Senna também, né? — disse o Primo Rico.

— Não — respondeu Massa, em meio a um "climão" gerado pela gafe.



A interação gerou uma onda de comentários nas redes sociais.

"O Massa tinha 13 anos em 1994, e o maluco me pergunta se ele correu com o Senna. Misericórdia", escreveu um internauta. "Jesus amado, não pode ser", destacou outro. "Será que custa muito pro cara dar uma estudada antes de fazer o programa?", questionou um terceiro.

