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Artistas Thiago Oliveira: entenda a cirurgia realizada pelo apresentador do 'É de casa' Apresentador passou por uma cirurgia de retirada da vesícula e pelas redes sociais disse que estava se recuperando bem

O apresentador Thiago Oliveira, do 'É de Casa' da TV Globo, passou por uma cirurgia de retirada da vesícula. Pelas redes sociais, ele agradeceu as mensagens de carinho e disse que estava bem.

"Agradeço a todas as mensagens e orações que vocês fizeram. Deu tudo certo, graças a Deus. saí do programa, vim direto para o hospital e fiz a minha cirurgia, que já estava programada há praticamente um mês", escreveu ele.

Segundo o apresentador, a cirurgia durou cerca de 50 minutos e agora já pode levar a vida normalmente, mas com "cuidado e cautela".

A vesícula biliar é um órgão em forma de saco localizado junto ao fígado que tem como função armazenar a bile, líquido produzido pelo fígado que atua na digestão dos alimentos. A vesícula lança a bile no intestino, onde desempenha o papel na metabolização da comida.

Já a “cirurgia de vesícula” é a retirada desse órgão, operação chamada formalmente de colecistectomia. É um procedimento frequente e seguro, que pode ser indicado em diferentes situações, como:

Colecistite aguda, inflamação súbita geralmente causada por cálculos biliares e acompanhada de dor intensa;

Pedras na vesícula, que podem provocar crises recorrentes de dor abdominal;

Pólipos na vesícula biliar, que exigem acompanhamento devido ao risco de malignização;

Discinesia biliar, quando a vesícula não se contrai adequadamente;

Câncer de vesícula biliar, condição rara, porém grave.

Cirurgia

Existem duas abordagens cirúrgicas para a retirada da vesícula. A primeira é a colecistectomia aberta, técnica tradicional que demanda uma incisão maior, mas que hoje é reservada para casos específicos, como inflamações severas, aderências importantes ou complicações que impedem a laparoscopia.

A segunda técnica, a colecistectomia laparoscópica, é a mais utilizada hoje. Ela demanda apenas um procedimento minimamente invasivo, realizado por meio de pequenas incisões no abdômen, que proporciona menos dor pós-operatória, recuperação mais rápida e cicatrizes discretas. Por utilizar uma câmera, a técnica também é chamada de videolaparoscopia.

Neste caso, uma câmera é utilizada para visualizar a região e instrumentos delicados para remover a vesícula com precisão e segurança, permitindo que o paciente se recupere mais rapidamente.

Na maioria dos casos, o paciente recebe alta no mesmo dia ou no dia seguinte. A recuperação envolve o controle da dor por meio de analgésicos e retorno gradual às atividades cotidianas. Atividades físicas intensas devem ser evitadas nas primeiras semanas. Nesse período, também recomenda-se uma alimentação leve, com redução de alimentos gordurosos.

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