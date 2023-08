A- A+

TRANSPORTE Terminal do Barro passa a operar 100% com integração temporal a partir deste sábado (26) Embarque no terminal integrado deverá ser realizado pela porta da frente do ônibus

A partir deste sábado (26), com a inclusão da linha 207 - TI Barro/TI Macaxeira (BR-101), todas as linhas do TI Barro passarão a operar com integração temporal.



Com a mudança na operação, o embarque em todas as dez linhas que operam no terminal integrado passará a ser realizado pela porta da frente dos veículos com o registro do cartão VEM no validador para liberar a catraca.

Para otimizar o embarque nos horários de pico, algumas linhas contam com um validador de pré-embarque instalado na plataforma, conforme a necessidade de cada uma, para permitir o acesso pela porta do meio do coletivo e evitar transtornos.



Até o momento, o sistema de integração temporal, que começou a ser implantado em 2017, já está presente em 21 dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife. Nos TIs Barro, Joana Bezerra, Macaxeira, PE-15 e Pelópidas a operação com o sistema acontece parcialmente.

Por meio dele é possível realizar a circulação com o pagamento de apenas uma tarifa no intervalo de até 2h por sentido da viagem (ida ou volta). O embarque no sistema é válido apenas com a utilização do cartão Vale Eletrônico Metropolitano (VEM). Passagens pagas em dinheiro não contemplam a integração.

Quem não tem o cartão VEM pode adquirir o VEM Comum, distribuído gratuitamente no embarque das linhas do TI Barro. Para tal, será preciso procurar a equipe de distribuição e apresentar um documento oficial com foto que comprove o CPF e o nome da mãe.

As recargas podem ser realizadas nas máquinas de autoatendimento instaladas nos terminais, estações de BRT e no Posto de Atendimento do VEM na Rua das Ninfas, 278, bairro da Boa Vista.

Nos casos de cobrança de uma segunda tarifa antes do intervalo de 2h, os usuários têm direito ao ressarcimento do valor, desde que devidamente justificado.

A orientação é que o passageiro entre em contato com a Urbana-PE, órgão responsável pela gestão da bilhetagem eletrônica, por meio do telefone 3125.7858. Devem ser informados dia, horário do fato e números do cartão VEM e do CPF para checagem dos dados.

Veja também

Boate Kiss STJ marca retomada de julgamento sobre incêndio na Boate Kiss