MOBILIDADE TI Joana Bezerra passa a operar com 100% de integração temporal Sistema foi implantado em 2017 no Grande Recife; agora, 25 dos 26 terminais integrados trabalham com o sistema

O Terminal Integrado Joana Bezerra, na área central do Recife, recebe cerca de 45 mil passageiros, todos os dias. Desde o último sábado (4), todas as 10 linhas que circulam na estação contam com o sistema de integração temporal. Faltavam a 026 - TI Aeroporto/TI Joana Bezerra e a 080 - TI Joana Bezerra/TI Boa Viagem serem inclusas no sistema.

No primeiro dia útil dessa validação, esta segunda-feira (6), a movimentação foi alta no TI Joana Bezerra. Parte dos usuários não sabiam da novidade, que dividiu as opiniões de quem passa pelo local todos os dias.

A integração temporal permite aos passageiros o pagamento de uma única passagem para utilização de vários ônibus no mesmo sentido da viagem, unicamente com uso do Vale Eletrônico Metropolitano (VEM).

Para o atendente Miguel Silva, a aderência ao sistema pode ser prejudicial aos passageiros por conta das grandes filas.

“Nem todo mundo tem o tempo necessário para usar a integração temporal, porque tem pessoas que vêm de mais longe, e como essa estação [Joana Bezerra] tem muita gente, tem vez que a fila fica enorme e os clientes acabam passando 40 minutos esperando na fila. O ônibus até chega, mas o tempo não dá, e aí passa do tempo de validar o VEM novamente, dentro de duas horas, aí a gente perde a passagem”, desabafa ele, que vai de Jaboatão para Boa Viagem, todos os dias, e pega dois ônibus.

Para quem tem esse receio de um possível problema de validar mais de uma passagem, o gerente de operação dos terminais, Heron Farias, explica o que deve ser feito.

“Em caso que o usuário sentir-se lesado ou prejudicado de alguma forma, ele deve procurar o canal de atendimentos da Urbana-PE e relatar o fato. O usuário deverá fornecer algumas informações, como número do CPF, do cartão VEM, data da viagem, a linha de origem e a linha no qual ele foi debitado indevidamente. A Urbana-PE vai verificar esses detalhes de informação e, sendo procedente, vai fazer o ressarcimento do usuário”, explicou ele.

A arquiteta Beatriz Alana viaja de Paulista para Boa Viagem, todos os dias. Ela, que pega dois ônibus, também se queixa das filas. Segundo a passageira, a qualidade de transporte oferecida não é boa.

“Isso é falta de consciência. Muitas vezes, para quem mora longe, o trânsito é complicado e a gente passa do tempo para chegar aqui. Quando vemos, temos que pagar a passagem novamente, porquê, não bastasse o trânsito caótico, as filas parecem não ter fim”, alega.

De acordo com Heron, a estratégia adotada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte foi de aumentar a quantidade dos validadores do VEM.

“Algumas linhas têm demanda maior que as outras, e no nosso planejamento, sempre temos a necessidade de tornar operação mais rápida. Instalamos validadores no lado externo do veículo para poder dar uma agilidade na aceleridade no embarque. Com isso, os usuários podem entrar pela porta do meio, desde que passem o VEM”, salientou.

Em 2021 e 2022, foram integrados os TIs Aeroporto, Jaboatão, Cajueiro Seco, Tancredo Neves, CDU, Cabo, Caxangá, Rio Doce, Camaragibe, Abreu e Lima e Igarassu. Desde a implementação, o sistema também está presente nos TIs Barro, Afogados, Xambá, TIP, Prazeres, Cosme e Damião, Getúlio Vargas, Santa Luzia, Recife, Largo da Paz e Cavaleiro.

A integração temporal não contempla passagens que foram pagas em dinheiro ou pix.

As recargas podem ser realizadas nas máquinas de autoatendimento instaladas nos terminais, estações de BRT e no Posto de Atendimento do VEM, localizado na Rua das Ninfas, 278, bairro da Boa Vista.

Há ainda vários pontos de recarga e venda do VEM com parceiros descentralizados da Urbana-PE, gestora da bilhetagem eletrônica, espalhados na Região Metropolitana do Recife.

