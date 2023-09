A- A+

RECIFE T.I. Joana Bezerra tem nova linha operando em integração temporal a partir de sábado (9) Integração temporal só ocorre com a apresentação do cartão VEM

A partir deste sábado (9), a linha 825 – Jardim Brasil/TI Joana Bezerra no Terminal Integrado Joana Bezerra passa a operar no sistema de integração temporal.

Com essa medida, o embarque nestes ônibus no T.I. só será permitido pela porta da frente dos ônibus e com a apresentação do cartão VEM no validador para liberar a catraca.



A integração temporal permite a circulação com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até duas horas por sentido da viagem (ida ou volta).

Com 11 estações do Metrô do Recife aceitando pagamento em Pix, entre elas a de Joana Bezerra, o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano reforça que a integração temporal só acontece com o uso do cartão VEM - ou seja, passagens pagas em dinheiro ou Pix não contemplam a integração.



O consórcio informa que o VEM do tipo Comum está sendo distribuído no local mediante cadastro do passageiro - basta procurar a equipe de distribuição, apresentar um documento oficial com foto para comprovar o CPF e o nome da mãe; feito o cadastro, o passageiro recebe o cartão.



A estação, a exemplo dos T.Is. Macaxeira, PE-15 e Pelópidas, possui um validador de pré-embarque instalado na plataforma, para permitir o acesso pela porta do meio do coletivo e evitar transtornos na entrada em horários de pico.



Atualmente, segundo o consórcio, a integração temporal, iniciada em 2017, está implantada integralmente em 22 dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife: Aeroporto, Jaboatão, Cajueiro Seco, Tancredo Neves, CDU, Cabo, Caxangá, Rio Doce, Camaragibe, Abreu e Lima, Igarassu, Barro, Afogados, Xambá, TIP, Prazeres, Cosme e Damião, Getúlio Vargas, Santa Luzia, Recife, Largo da Paz e Cavaleiro.

Veja também

CRIME Fábrica de polpas é flagrada desviando energia suficiente para abastecer 2,4 mil casas