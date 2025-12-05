A- A+

Mobilidade TI Macaxeira terá operação especial durante a Festa de Nossa Senhora da Conceição 2026 Terminal Integrado da Macaxeira permanecerá aberto por 24 horas para oferecer aos fiéis viagens extras em diversas linhas

O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) montou operação especial para garantir um melhor deslocamento dos fiéis que forem participar da tradicional Festa de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

O Terminal Integrado Macaxeira, também na Zona Norte, permanecerá aberto por 24 horas, a partir da madrugada da segunda-feira (8), oferecendo viagens extras em linhas que atendem a região.

No caso das linhas 612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá) e a 613 – Morro da Conceição (Bacurau), os terminais serão transferidos para o Largo Dom Luiz durante a festa.

A ação tem como objetivo facilitar o acesso ao evento religioso, que reúne milhares de pessoas todos os anos, e garantir o retorno seguro dos usuários ao fim da programação. Ao todo, haverá reforço de 45 linhas, com aumento de 174 ônibus e 1.349 viagens.

A programação especial busca atender a alta demanda esperada durante a festa, facilitando o deslocamento entre o terminal e diversas regiões da Regiã Metropolitana do Recife.

O CTM reforça que permanecerá monitorando a operação e poderá ajustar a oferta de viagens caso haja necessidade.

Confira as linhas e horários especiais do TI Macaxeira:



202 – TI Barro/TI Macaxeira (Várzea)

Saídas do TI Macaxeira: 03h30 e 04h00

207 – TI Barro/TI Macaxeira (BR-101)

Saídas do TI Macaxeira: 00h01, 00h30, 01h00, 01h30, 02h00, 02h30, 03h00, 03h30 e 04h00

2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira

Saídas do TI Macaxeira: 00h00, 00h40, 01h20, 02h00, 02h40, 03h20, 04h00 e 04h40

1906 – TI Pelópidas/TI Macaxeira

Saídas do TI Macaxeira: 01h00, 02h00, 03h00 e 04h00

Retorno até a BR-101, na altura da Rua Capitão José Primo, em Abreu e Lima.

1902 – TI Macaxeira/Mirueira

Saídas do TI Macaxeira: 00h10, 01h20, 02h30, 03h40 e 04h20

1948 – TI Macaxeira/Arthur Lundgren II

Saídas do TI Macaxeira: 00h30, 02h00 e 04h00

645 – TI Macaxeira (Av. Norte)

Saídas para o Centro do Recife:

CSR: 01h00, 02h00 e 03h00

GLO: 01h30, 02h30 e 03h30

