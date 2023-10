A- A+

MOBILIDADE TI Pelópidas passa a operar com todas as linhas em integração temporal Linha TI Pelópidas/TI Joana Bezerra entra no esquema a partir deste sábado (21)

Leia também

• Terminal do Barro passa a operar 100% com integração temporal a partir deste sábado (26)

• T.I. Joana Bezerra tem nova linha operando em integração temporal a partir de sábado (9)

• Linha TI Macaxeira/Parnamirim começa a operar com integração temporal a partir deste sábado (14)

A linha 1909 - TI Pelópidas/TI Joana Bezerra passa a operar em integração temporal neste sábado (21). Com isso, todas as linhas do TI Pelópidas, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), passam a circular no esquema que permite o pagamento de uma única tarifa no mesmo sentido em um intervalo de até 2 horas.

O embarque deve ser feito pela porta da frente, e o usuário precisa passar o cartão VEM no validador para liberar a catraca.

Para agilizar o embarque nos horários de pico, um segundo validador poderá ser colocado na plataforma, conforme a necessidade da linha, para permitir o acesso pela porta do meio do coletivo.

Até o momento, segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, a integração temporal está implantada integralmente em 23 dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife.

Para tirar dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, ou pelo WhatsApp (81 9.9488-3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182-5512 (81) 3182-5518.

Dupla cobrança

Em casos de cobrança de uma segunda tarifa antes do intervalo de duas horas, os usuários têm direito ao ressarcimento do valor, desde que devidamente justificado. A orientação é que o passageiro entre em contato com a Urbana-PE, órgão responsável pela gestão da bilhetagem eletrônica, através do telefone 3125.7858. Devem ser informados dia, horário do fato e números do cartão VEM e do CPF para checagem dos dados. Confirmada a cobrança indevida, o valor será creditado de volta no cartão VEM do usuário.

Veja também

VIOLÊNCIA Raquel Lyra se solidariza com assassinato de juiz e diz que episódio de violência é inaceitável