TI Pelópidas tem desorganização em horários de pico e "feira livre"

Filas duplas, falta de organização e até uma “feira livre”. No Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, Região Metropolitana do Recife, usuários relatam problemas recorrentes, que, segundo eles, atrapalham o dia a dia de quem se desloca a partir do TI, especialmente em horários de pico.



O TI Pelópidas, inaugurado em 2009, é utilizado por cerca de 79 mil passageiros diariamente que se dividem entre 25 linhas que operam no terminal. Diferente do TI Joana Bezerra, primeiro equipamento visitado pela reportagem na série "TI: Próxima Estação", a estrutura do Pelópidas ainda não foi revitalizada; enquanto outros terminais receberam reparos emergenciais (como obras de pintura, reformas dos banheiros e ajustes referentes à acessibilidade) no início da gestão da Nova Mobi Pernambuco – parceria público-privada (PPP) que começou em janeiro de 2022 – o TI Pelópidas ainda segue com sinalizações antigas e resquícios da administração passada.



No Pelópidas, chama atenção a presença numerosa de ambulantes. Mesmo com a presença de agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) no local, frutas, verduras e outros alimentos são dispostos nos corredores em quiosques improvisados, que lembram a configuração de uma feira livre. Além de produtos do gênero alimentício, acessórios para smartphones, eletrônicos, entre outras utilidades são amplamente comercializadas.

Os ambulantes, no entanto, não estão entre as queixas mais frequentes dos usuários. A reclamação mais recorrente está relacionada à desorganização que resulta em um ambiente “caótico” nos horários de maior movimento.

O estagiário de marketing Felipe Rodrigues, de 20 anos, que pega o 1909 - Pelópidas/Joana Bezerra, diz que a alta demanda no terminal não condiz com o fluxo de veículos destinados à operação dessa e de outras linhas. “É bem caótico, principalmente de manhã. Em alguns momentos a gente tem três filas para um ônibus só, o que causa uma confusão. O ônibus normalmente vai bem cheio, a maior dificuldade é no Terminal”, conta Felipe, que cobra um aumento na frota e pede mais organização nas filas.

Gleicy Kelly de Araújo, de 32 anos, relata transtorno sofrido no terminal: “É um inferno" (Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco)



Assim como Felipe, a usuária Gleicy Kelly de Araújo, de 32 anos, relata transtornos sofridos no terminal. “É um inferno. Nem os passageiros não respeitam a fila, é normal que o pessoal abra a porta traseira e passe na frente de quem está esperando. O problema é conseguir entrar no ônibus, que vai abarrotado, muito cheio. Na maioria das vezes, sobe muito mais gente do que o veículo consegue levar”, diz Gleicy. Para ela, uma medida que causaria um impacto positivo imediato no TI Pelópidas seria o aumento no número de orientadores e fiscais, o que, segundo ela, "daria um controle maior da entrada dos passageiros”.



A demanda por mais orientadores também é mencionada por Darcy Araújo, de 32 anos, profissional da educação que mora no Loteamento Conceição, trabalha no Recife e sofre todos os dias no percurso de volta. “Na volta pra casa, todos os dias, tenho que enfrentar uma fila imensa. Passo cerca de 45 minutos esperando passar um ônibus que eu consiga entrar. Até tem orientadores no terminal, mas são poucos ônibus. Nós, trabalhadores, estamos sofrendo muito com essa situação”, diz a usuária da linha 1906 - TI Pelópidas / TI Macaxeira.

