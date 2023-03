Tia de adolescente mordida por tubarão em Piedade acompanha caso no HR; vítima teve braço amputado

A- A+

Uma adolescente de 15 anos foi vítima de um incidente envolvendo um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, nesta segunda-feira (6). No Hospital da Restauração, localizado na região central do Recife, a técnica de imobilização ortopédica Adriana Marques, tia "de consideração" da jovem, acompanha o caso de perto.

"Tomei banho lá ontem e estou em choque. Ela estava com as amigas. Fui lá dentro e ela ainda está no bloco cirúrgico, mas vai sair dessa", disse.

Pontuando a amputação do braço esquerdo, em decorrência da mordida do tubarão, a mulher revelou que a adolescente está precisando de doações de sangue. "Ela chegou consciente, mas perdeu muito sangue e está precisando de doações, porque perdeu o braço", afirmou, antes de detalhar a ligação entre a filha e a vítima.



"Ela é linda, alegre e sorridente. Estuda com minha filha e nunca a vi triste. Ela sempre ia para a minha casa e passeávamos, íamos a praia", relembrou emocionada.



De acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital, a vítima apresenta um quadro de saúde estável e está “consciente e orientada”. O HR informou que a jovem passou por um procedimento cirúrgico para reparar as lesões causadas pela amputação de parte do braço esquerdo.

A adolescente é a terceira vítima de mordida de tubarão em Pernambuco neste ano. O primeiro caso, registrado no dia 20 de fevereiro, foi de André Luiz, que surfava em uma área proibida, na Praia de Del Chifre, em Olinda. O segundo episódio, neste domingo (5), também foi em Piedade, onde um adolescente de 14 anos tomava banho em área proibida, acompanhado do tio.

Diferente dos dois últimos, o caso desta tarde não aconteceu em área proibida. A adolescente estava tomando banho de mar num local permitido, e com água na altura da cintura quando foi surpreendida pelo animal. Ela foi retirada do mar por pessoas que estavam no local no momento.

