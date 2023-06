Tia de jovem morto em implosão de submarino diz que sobrinho estava "apavorado" antes da viagem

A- A+

Tia do jovem paquistanês Suleman Dawood, uma das cinco vítimas da implosão do submarino Titan, disse em entrevista a televisão americana que o sobrinho se mostrou "apavorado" e hesitante antes da viagem.

Segundo Azmeh Dawood, o jovem aceitou ir na viagem para agradar o pai, já que a expedição iria ocorrer no final de semana em que se celebra Dia dos Pais no Reino Unido, onde a família morava.

— Sinto como se tivesse sido pega em um filme muito ruim, com uma contagem regressiva, mas você não sabe para o que está se contando. Pessoalmente, fica difícil enquanto penso neles — disse Azmeh, em uma entrevista feita por telefone com o canal de televisão NBC.

Azmeh é a irmã mais velha do empresário paquistanês Shahzada Dawood, também morto na implosão do Titan no fundo do Oceano Atlântico. Ela acrescentou que o jovem tentou agradar o pai pelo fato dele ser apaixonado pela história do Titanic.

