A- A+

SAÚDE Tidsoptimista: pessoas que se atrasam porque acham que têm mais tempo do que realmente têm; entenda Existem dicas do que fazer para contornar a tendência ao atraso no dia a dia

Tem um amigo que sempre chega atrasado independente do tipo de compromisso? Ele pode ser um tidpsoptimista, palavra de origem sueca que se refere a uma pessoa que está constantemente atrasada pois acredita ter mais tempo do que realmente tem. O comportamento está ligado à uma estimativa errônea do tempo e ao otimismo excessivo.

Outro termo, que é mais usado na psicologia, é a chamada “cegueira do tempo”, com a mesma definição de tidpsoptimista. Especialistas afirmam que isto é, sim, um distúrbio e que é muito comum, especialmente, em pessoas com Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).

Outros especialistas afirmam que traumas na primeira infância também podem resultar em cegueira temporal e sentimentos de dissociação quando criança ou mais tarde na vida. O fenômeno não é definido como uma condição médica, mas alguns médicos o utilizam como uma forma de falar sobre o conceito de perda de noção do tempo.

Como evitar?

Profissionais sugerem mapear o dia a dia com quais são as tarefas que serão realizadas no decorrer dos horários e usar recursos visuais atrelados a ela, como cronômetros e alarmes. Amigos que estejam cientes da condição, também podem ter acesso a essa “agenda” e ajudar a controlar o tempo ou avisar momentos antes de uma reunião importante. E sempre procurar a ajuda de um profissional.

Veja também