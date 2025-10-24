Sex, 24 de Outubro

TikTok promove aulões gratuitos do Enem em cinemas do Recife e de Caruaru; veja como se inscrever

"Aulão do TikTok" será realizado em novembro. Ao todo, aulas serão 48 salas de cinema no país

Prova do Enem será realizada em breve em todo o BrasilProva do Enem será realizada em breve em todo o Brasil - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Visando a reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025), o TikTok anunciou nesta semana que irá transmitir aulões preparatórios em diversos cinemas brasileiros. A iniciativa, que será realizada nos dias 1º e 2 de novembro, será exibida em salas de todos os estados do Brasil, incluindo Pernambuco. 

De acordo com a rede social, os aulões serão transmitidos em 48 salas de cinema distribuídas por 32 cidades, incluindo o Recife e todas as outras capitais do país, e os municípios de Caruaru (PE), Campinas (SP), Santarém (PA), Caxias do Sul (RS) e Londrina (PR).

Com 14.750 ingressos gratuitos por dia, o "Aulão do TikTok" será realizado das 10h30 às 12h30 e contará com a participação de oito professores influenciadores, conhecidos na plataforma por seu conteúdo educativo. 

As entradas serão distribuídas via Sympla. Cada CPF poderá retirar até dois ingressos por dia, com a possibilidade de escolher ir a um ou aos dois dias programados. 

Em Pernambuco, os aulões serão mostrados no Shopping Boa Vista, no Shopping Recife e no Caruaru Shopping. Adquira as entradas:

> Ingressos do Shopping Boa Vista
> Ingressos do Shopping Recife
> Ingressos do Caruaru Shopping

Quem não conseguir ingresso para as salas de cinema poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo perfil do TikTok Brasil na própria plataforma.

Dia Foco Professores e disciplinas
1º de novembro Ciências Humanas e Linguagens
  • História - Samuel Nepomuceno (@dosesdahistoria)
  • Geografia com Sebastian Fuentes, (@anglo.vestibulares)
  • Redação com Barbara Garbinato (@prof.barbaragarbinato)
  • Português com Letícia de Souza (@_portuguescomleticia)
2 de novembro Ciências da Natureza e Matemática
  • Biologia - Yago Stephano (@yagostephano)
  • Química - Gabriel Cabral (@profgabrielcabral)
  • Física - Ronaldo Carrilho (@anglo.vestibulares) 
  • Matemática - Gabriela de Mello  @ameninadamatematica

Além dos aulões, o TikTok e o curso Anglo pré-vestibular, que apoia o projeto, oferecerão 20 mil bolsas integrais para o curso online de revisão para o Enem. 

"Sabemos que essa reta final é muito intensa e exige muito dos estudantes. O TikTok faz parte desse momento como uma ferramenta de apoio e complemento a outros métodos de estudo. Para se ter uma ideia, o termo 'Enem' foi pesquisado mais de 7,5 milhões de vezes na plataforma entre 28 de outubro e 17 de novembro de 2024, período que abrangeu as semanas das provas no ano passado. E esse comportamento segue uma crescente este ano", aponta o líder de marketing do TikTok no Brasil, Daniel Dränger. 

