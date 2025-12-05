A- A+

MUNDO TikTok cumprirá proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália empresas podem enfrentar multas de 49,5 milhões de dólares australianos caso não adotem "medidas razoáveis" para cumprir a nova legislação

O TikTok anunciou nesta sexta-feira (5) que vai cumprir a iminente proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália, mas advertiu que as mudanças "podem ser incômodas".

Uma nova legislação australiana, pioneira no mundo, entrará em vigor no dia 10 de dezembro e restringirá o acesso de crianças a algumas das plataformas e sites mais populares do mundo, incluindo TikTok, Instagram e YouTube.

As empresas podem enfrentar multas de 49,5 milhões de dólares australianos (US$ 32 milhões, 169 milhões de reais) caso não adotem "medidas razoáveis" para cumprir a legislação.

O TikTok afirmou em comunicado que bloqueará as contas de menores de 16 anos no dia em que a legislação entrar em vigor, o que significa que eles não poderão mais ter ou criar uma conta.

"Notificaremos os adolescentes que já possuem um perfil que não poderão utilizá-lo, porque ficará inativo", afirmou a plataforma de vídeos curtos. "Se já publicaram conteúdo anteriormente, este não estará mais disponível para que outros o vejam no TikTok".

O gigante das redes sociais explicou que os jovens bloqueados poderão apresentar um recurso para comprovar sua idade, incluindo imagens faciais, autorização de cartão de crédito ou identificação oficial.

"Entendemos que as mudanças podem ser incômodas, mas são necessárias para garantir que o TikTok cumpra a legislação australiana", afirmou a empresa.

Além de confirmar sua idade, os adolescentes afetados poderão baixar suas informações, excluir sua conta ou solicitar uma recordação para recuperar seus perfis quando completarem 16 anos.

O TikTok pediu aos pais que "conversem" com seus filhos adolescentes para garantir que eles informem a verdade sobre sua idade

