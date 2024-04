A- A+

TikTok TikTok deve recorrer à Justiça após lei contrária à plataforma nos EUA Uma proibição do TikTok e uma proibição para vocês e para sua voz", afirmou Shou Zi Chew em uma mensagem em vídeo publicado no TikTok

O presidente do TikTok disse que uma lei promulgada nesta quarta-feira (24) pelo presidente Joe Biden trata de uma proibição da plataforma e afirmou que a empresa recorrerá à Justiça.

"Não se enganem: isto é uma proibição. Uma proibição do TikTok e uma proibição para vocês e para sua voz", afirmou Shou Zi Chew em uma mensagem em vídeo publicado no TikTok.



"Continuaremos lutando por seus direitos nos tribunais. Os fatos e a Constituição estão do nosso lado e esperamos vencer", afirmou.



