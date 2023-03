A- A+

Redes Sociais TikTok não é recomendado a funcionários públicos na Holanda Segundo o Serviço de Inteligência Holandês (AIVD), há "um risco crescente de espionagem" por meio do uso do aplicativo

O governo holandês disse nesta terça-feira (21) que não recomenda que seus funcionários usem o TikTok ou outros aplicativos administrados por países com "ciberprogramas ofensivos" em seus dispositivos profissionais.

Segundo o Serviço de Inteligência Holandês (AIVD), há "um risco crescente de espionagem" por meio do uso do TikTok ou de outros aplicativos administrados por países como Rússia, China, Irã e Coreia do Norte.

O governo holandês aconselhou seus funcionários a não usar esses aplicativos, dizendo que espera alcançar uma "solução estrutural" que impossibilite o uso dos mesmos em seus dispositivos profissionais.

"O governo central deve ser capaz de fazer seu trabalho com total segurança, também por meio de seus dispositivos móveis", disse Alexandra van Huffelen, secretária de Estado holandesa para digitalização.

O governo quer que todos os telefones profissionais dos funcionários sejam configurados para que apenas aplicativos ou funcionalidades previamente autorizados possam ser instalados e usados.

A Holanda seguirá assim o Canadá, o Reino Unido e as agências federais dos EUA, que já baniram o TikTok de dispositivos governamentais por questões de segurança de dados.

Veja também

