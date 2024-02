TikTok retira músicas de artistas como Taylor Swift e Beatles em disputa por licenças

A- A+

As músicas de Taylor Swift, The Weeknd, Beatles e outros artistas não podem mais ser reproduzidas no TikTok, após o rompimento das negociações com o grupo Universal sobre a remuneração.

Todas as músicas gravadas licenciadas pelo Universal Music Group (UMG) foram removidas nesta quinta-feira (1) da biblioteca do TikTok, e todos os vídeos contendo músicas licenciadas pelo Universal foram silenciados.

O acordo de licenciamento entre o UMG e o TikTok expirou em 31 de janeiro. Após o fracasso das conversas, o Universal acusou o TikTok, na última terça-feira, de “tentar construir um negócio baseado na música sem pagar um valor justo por ela”.

Entre as questões discutidas estavam "a remuneração apropriada" a artistas e compositores, a segurança eletrônica dos usuários e a proteção dos artistas contra os danos da inteligência artificial (IA), acrescentou a gravadora.

O TikTok expressou que é “triste e decepcionante que o Universal Music Group tenha colocado sua ganância acima dos interesses de seus artistas”. O repertório do grupo inclui músicos como Kendrick Lamar, U2 e Bob Dylan.

Apesar da sua grande base de usuários, o TikTok representa apenas cerca de 1% da receita total da Universal, segundo a gravadora, que apontou outros problemas, como o grande número de gravações geradas pela IA na plataforma.

Propriedade da empresa chinesa ByteDance, o TikTok é uma das redes sociais mais populares do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários. É uma plataforma importante para os artistas emergentes, e as gravadoras a utilizam como ferramenta promocional.

