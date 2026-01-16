A- A+

REDES SOCIAIS TikTok vai testar tecnologia na Europa para identificar menores de 13 anos Idade é limite para que usuários tenham perfil na rede social. Contas não serão bloqueadas automaticamente

Uma nova tecnologia de detecção de idade começará a ser implementada nas próximas semanas pelo TikTok em toda a Europa, informou a empresa nesta sexta-feira à agência Reuters.

De acordo com a reportagem, o novo sistema é resultado de um projeto-piloto de um ano na Europa, que analisa informações de perfil, vídeos publicados e sinais comportamentais para prever se determinada conta pode pertencer a um menor de idade.

Segundo o TikTok informou à Reuters, as contas sinalizadas pela tecnologia serão analisadas por moderadores especializados, em vez de serem banidas automaticamente.

A nova tecnologia será adotada no momento em que a plataforma de vídeos curtos, pertencente à chinesa ByteDance, vem enfrentando pressão de órgãos reguladores para identificar de forma mais precisa e remover contas de crianças menores de 13 anos, idade limite para que usuários tenham perfil no TikTok.

O TikTok afirmou que a nova tecnologia foi desenvolvida especificamente para a Europa, a fim de cumprir os requisitos regulatórios da região. E acrescentou que os usuários europeus serão notificados à medida que a tecnologia for lançada.



A Reuters ressalta que a empresa trabalhou com a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, sua principal autoridade reguladora de privacidade na União Europeia, durante o desenvolvimento do sistema.

As autoridades europeias têm analisado com rigor como as redes sociais verificam a idade dos usuários sob regras estritas de proteção de dados, em meio a preocupações de que as abordagens atuais sejam ineficazes ou excessivamente invasivas, ressalta a reportagem.

No ano passado, a Austrália impôs a primeira proibição do mundo ao uso de redes sociais por crianças menores de 16 anos. Desde que a lei, inédita no mundo, entrou em vigor em 10 de dezembro, as gigantes da tecnologia bloquearam 4,7 milhões de contas na Austrália, informou nesta sexta-feira (data local) o órgão regulador da segurança eletrônica do país.

O Parlamento Europeu também vem pressionando pela adoção de limites de idade nas plataformas de redes sociais. Já a Dinamarca quer proibir as redes sociais para menores de 15 anos. No Reino Unido, um projeto-piloto levou à remoção de milhares de contas adicionais de menores de 13 anos.

O TikTok afirmou que, apesar de esforços extensivos, não existe uma forma globalmente acordada de confirmar a idade de uma pessoa preservando a privacidade, aponta a reportagem. A empresa acrescenta que, para adotar recursos contra banimentos, irá utilizar estimativa de idade facial do provedor de verificação Yoti, juntamente com verificações por cartão de crédito e documentos de identificação emitidos pelo governo.

