Tiktoker mostra como diferentes raças de cachorros correriam se fossem humanos e viraliza; vídeo

E se os humanos corressem como cachorros? Um vídeo do tiktoker Daniel LaBelle viralizou com a imitação bem humorada de como as raças de cães correriam se fossem pessoas. Na publicação de 1 minuto, o americano imita mais de 20 linhagens caninas, como poodle, bulldog, pitbull e yorkshire.

Com diferentes expressões faciais e posturas corporais, ele expressa o que considera ser o humor e jeito particular de cada raça. De acordo com o vídeo de LaBelle, os poodles correriam com um porte mais sério, alinhado e imponente. Já os golden retriever exibiriam todo o seu bom humor enquanto correm contra o vento.

A publicação do tiktoker já soma mais de 6 milhões de curtidas na rede social. As visualizações chegam a quase 70 milhões.

Natural do estado de Wisconsin, Daniel LaBelle tem 35 anos e é corredor de longa distância. Em novembro de 2021, um vídeo intitulado "se as pessoas deslizassem ao invés de correr", também publicado em seu perfil no Tiktok, viralizou na rede social e o tornou conhecido por seus pequenos vídeos de comédia.

