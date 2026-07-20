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PERNAMBUCO Timbaúba: polícia apreende 50 galos e detém 52 pessoas durante ação contra rinha Além dos animais, policiais encontraram munição, biqueiras, esporas, esparadrapos, luvas, pomadas, tesoura e serra utilizadas na atividade ilegal

Um esquema de rinha de galos foi desarticulado pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) nesse domingo (19), no Sítio Gravatá, em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O flagrante, divulgado nesta segunda-feira (20) pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), aconteceu durante uma fiscalização realizada no local.

Ao todo 50 galos foram resgatados e 52 pessoas foram conduzidas à delegacia, onde foram emitidos Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por maus-tratos a animais.

De acordo com a PMPE, além dos animais utilizados nas atividades ilegais, foram apreendidos também biqueiras, esporas, esparadrapos, luvas, pomadas, tesoura e serra para corte das esporas, todos característicos da prática das rinhas.

Foram apreendidos também divoersos objetos característicos da prática das as rinhas -Foto: PMPE/Divulgação

Também foram encontradas 11 munições de pistola calibre .40 sem sinal de uso.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Plantão de Goiana, também na Mata Norte do estado, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.



Rinha de galo é proibida por lei

A rinha de galo foi proibida no Brasil de forma definitiva em 1998, e a prática, que configura crime de maus-tratos aos animais, pode resultar em detenção e multa.

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