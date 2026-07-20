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Timbaúba: polícia apreende 50 galos e detém 52 pessoas durante ação contra rinha

Além dos animais, policiais encontraram munição, biqueiras, esporas, esparadrapos, luvas, pomadas, tesoura e serra utilizadas na atividade ilegal

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Polícia apreende 50 galos e detém 52 pessoas durante ação contra rinhaPolícia apreende 50 galos e detém 52 pessoas durante ação contra rinha - Foto: PMPE/Divulgação

Um esquema de rinha de galos foi desarticulado pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) nesse domingo (19), no Sítio Gravatá, em Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O flagrante, divulgado nesta segunda-feira (20) pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), aconteceu durante uma fiscalização realizada no local.

Ao todo 50 galos foram resgatados e 52 pessoas foram conduzidas à delegacia, onde foram emitidos Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por maus-tratos a animais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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De acordo com a PMPE, além dos animais utilizados nas atividades ilegais, foram apreendidos também biqueiras, esporas, esparadrapos, luvas, pomadas, tesoura e serra para corte das esporas, todos característicos da prática das rinhas.

rinha de galosForam apreendidos também divoersos objetos característicos da prática das as rinhas -Foto: PMPE/Divulgação

Também foram encontradas 11 munições de  pistola calibre .40 sem sinal de uso. 

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Plantão de Goiana, também na Mata Norte do estado, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

Rinha de galo é proibida por lei
A rinha de galo foi proibida no Brasil de forma definitiva em 1998, e a prática, que configura crime de maus-tratos aos animais, pode resultar em detenção e multa.

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