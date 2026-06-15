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Recife

Timbu aparece em refeitório do Hospital da Restauração e circula entre mesas; vídeo registra momento

Animal foi avistado no local após a queda parcial do teto de PVC. A estrutura danificada também pode ser vista na gravação

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Caso foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociaisCaso foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um timbu apareceu em um refeitório do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife.

O caso foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais e mostra o momento em que o animal passeia entre mesas do espaço.

O timbu foi avistado no local após a queda parcial do teto de PVC. A estrutura danificada também pode ser vista na gravação.

A reportagem da Folha de Pernambuco questionou o HR quando o caso aconteceu e como o animal foi retirado da área, mas a unidade não respondeu até a publicação deste texto.

Em nota, o hospital afirmou que um biólogo da Secretaria de Meio Ambiente irá à instituição, nesta semana, para avaliar a situação do ambiente.

"O controle de pragas, feito por uma empresa terceirizada, não tem o objetivo de impedir a presença desse tipo de animal, cujo manejo deve ser feito por meio dos órgãos ambientais", afirmou o HR.

A unidade hospitalar destacou que, por se tratar de um animal silvestre, protegido por lei, é crime maltratar, ferir ou matar a espécie.

"O HR explica ainda que, seguindo o cronograma de requalificação, as obras na cozinha e no refeitório da unidade começam nesta segunda-feira (15/06) e integram o conjunto de investimentos do governo de Pernambuco para recuperar e modernizar o maior hospital da rede estadual de saúde", destacou o HR.

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Confira nota do Hospital da Restauração na íntegra:
"O Hospital da Restauração (HR) Gov. Paulo Guerra explica que um biólogo da Secretaria de Meio Ambiente irá à instituição, nesta semana, para avaliar a situação do ambiente. Por se tratar de um animal silvestre, protegido por lei, é crime maltratar, ferir ou matar a espécie.

O controle de pragas, feito por uma empresa terceirizada, não tem o objetivo de impedir a presença desse tipo de animal, cujo manejo deve ser feito por meio dos órgãos ambientais.

O HR explica ainda que, seguindo o cronograma de requalificação, as obras na cozinha e no refeitório da unidade começam nesta segunda-feira (15/06) e integram o conjunto de investimentos do Governo de Pernambuco para recuperar e modernizar o maior hospital da rede estadual de saúde".

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