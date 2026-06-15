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Um timbu apareceu em um refeitório do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área central do Recife.



O caso foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais e mostra o momento em que o animal passeia entre mesas do espaço.



O timbu foi avistado no local após a queda parcial do teto de PVC. A estrutura danificada também pode ser vista na gravação.



A reportagem da Folha de Pernambuco questionou o HR quando o caso aconteceu e como o animal foi retirado da área, mas a unidade não respondeu até a publicação deste texto.



Em nota, o hospital afirmou que um biólogo da Secretaria de Meio Ambiente irá à instituição, nesta semana, para avaliar a situação do ambiente.



"O controle de pragas, feito por uma empresa terceirizada, não tem o objetivo de impedir a presença desse tipo de animal, cujo manejo deve ser feito por meio dos órgãos ambientais", afirmou o HR.



A unidade hospitalar destacou que, por se tratar de um animal silvestre, protegido por lei, é crime maltratar, ferir ou matar a espécie.



"O HR explica ainda que, seguindo o cronograma de requalificação, as obras na cozinha e no refeitório da unidade começam nesta segunda-feira (15/06) e integram o conjunto de investimentos do governo de Pernambuco para recuperar e modernizar o maior hospital da rede estadual de saúde", destacou o HR.

Confira nota do Hospital da Restauração na íntegra:

"O Hospital da Restauração (HR) Gov. Paulo Guerra explica que um biólogo da Secretaria de Meio Ambiente irá à instituição, nesta semana, para avaliar a situação do ambiente. Por se tratar de um animal silvestre, protegido por lei, é crime maltratar, ferir ou matar a espécie.



O controle de pragas, feito por uma empresa terceirizada, não tem o objetivo de impedir a presença desse tipo de animal, cujo manejo deve ser feito por meio dos órgãos ambientais.



O HR explica ainda que, seguindo o cronograma de requalificação, as obras na cozinha e no refeitório da unidade começam nesta segunda-feira (15/06) e integram o conjunto de investimentos do Governo de Pernambuco para recuperar e modernizar o maior hospital da rede estadual de saúde".

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