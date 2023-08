A- A+

GRANDE RECIFE Timbu é resgatado no bairro de Maranguape I, em Paulista A ação foi realizada pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente do município

Um timbu foi resgatado nesta segunda-feira (21), no Parque Emílio Russel, localizado no bairro de Maranguape I, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O animal silvestre, que foi encontrado por uma moradora da área, foi resgatado pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente de Paulista (Sema), após a mulher acionar a equipe de resgate.

Ao chegar ao local, os técnicos do Núcleo de Sustentabilidade Urbana notaram que o timbu estava debilitado e com um ferimento nas costas.

Encaminhado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras-Tangará), o timbu ficará sob cuidados de equipe técnica até estar em condições de voltar para o seu habitat natural. A espécie ajuda no controle de insetos e roedores, para que não venham a se tornar pragas urbanas. Matar um timbu é considerado crime ambiental.

Contatos para o resgate

A Sema recomenda que, caso a população encontre animais silvestres precisando de resgate ou mortos, entre em contato com a secretaria do município por meio do número/Whatsapp: (81) 99836-9947, pelo número da Guarda Municipal (153) ou através das redes sociais oficiais da Prefeitura de Paulista:

Site: www.paulista.pe.gov.br

Instagram: @prefeiturapaulistape



