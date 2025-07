Encontrou um timbu em casa? Saiba como agir e para quais órgãos ligar

A- A+

O gambá-de-orelha-branca, de nome científico Didelphis albiventrisi, que é conhecido popularmente como timbu, cassaco ou saruê, pode aparecer em áreas urbanas, inclusive próximo ou dentro de residências.

Em épocas chuvosas como esta, por exemplo, esses animais podem encontrar em casas áreas para se abrigar.

"Os bichos estão ilhados, não têm área para se esconder por causa das chuvas e com os alagamentos acaba que as residências se tornam áreas de abrigo. Não só timbus, como também outros bichos tentam se refugiar", explica o biólogo do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) Tangara Yuri Valença, acrescentando que a população deve acionar autoridades ambientais para proceder com o resgate caso encontre um cassaco.

Timbus são marsupiais que podem se reproduzir até três vezes ao ano, com cerca de oito filhotes por ninhada.

Segundo Yuri Valença, o pico de recebimento de filhotes de timbu no Cetras Tangara, que fica no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, acontece entre setembro e março.

Durante a reprodução, as fêmeas tendem a ficar mais ariscas e vulneráveis e, por isso, o cuidado deve ser redobrado.

A recomendação da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH) é que a pessoa não tente tocar ou alimentar o animal, muito menos agredi-lo ou jogar objetos. O ideal é manter distância e deixar que ele siga seu caminho.

Apesar da aparência incomum, o saruê não representa perigo se não for provocado. Ele é um animal fundamental para o equilíbrio do ecossistema.

Yuri Valença ainda destaca que os timbus se adaptaram para sobreviver nas bordas e fora das matas e também nos centros urbanos.

"Ele se adaptou a viver fora da mata, não é que tenha se adaptado ao meio urbano", acrescenta o biólogo.

Os timbus da espécie gambá-de-orelha-branca também ajudam a população quando, por exemplo, comem escorpiões ou insetos.

"Ele traz muito mais benefícios no convívio com a gente. Se você deixar livre comida, claro que ele vai se beneficiar, mas, se estiver tudo guardadinho, dificilmente ele vai ficar feito um rato roendo as coisas para entrar no armário ou coisas do tipo", detalha Yuri Valença.

Como evitar acidentes com timbus?

Algumas atitudes simples ajudam a manter os timbus afastados das áreas residenciais e reduzem o risco de acidentes:

- Descarte corretamente o lixo e armazene rações de pets em locais fechados. Resíduos orgânicos e comida atraem os animais.

- Mantenha o quintal limpo e sem entulhos, que podem servir de abrigo para os saruês.

- Pode os galhos de árvores que estejam sobre telhados. Timbus costumam usá-los como passagem para acessar casas.

O que fazer se encontrar um timbu?

Se um timbu aparecer na sua casa, o recomendado é que você não tente capturá-lo por conta própria.

A melhor opção é acionar os órgãos ambientais do seu município ou a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) pelo telefone 190.

Veja também