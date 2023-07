Time inglês de futebol feminino usa óculos desenvolvido para aliviar efeitos do 'jet lag'; entenda

A- A+

Jogadoras da seleção inglesa de futebol feminino a caminho da Copa do Mundo da categoria, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia, usaram um curioso apetrecho para aplacar a sonolência, cansaço e indisposição causada pelo 'jet leg'.

Trata-se de um óculos em que há emissão de luz artificial em lentes com filtro azul e vermelho. A ideia é intercambiar os vidrinhos do acessório quando se aproxima a hora de dormir (utilizando as lentes vermelhas) ou ficar alerta (uso da lente azul). De acordo com a desenvolvedora, uma marca chamada Propeaq, da Holanda, a ideia é balancear a produção de hormônios como cortisol e melatonina a partir da exposição às cores, que tentam reproduzir os efeitos da luz solar em certos momentos do dia.

No Twitter, a conta do time postou imagens em que aparecem as jogadoras Keira Walsh, Ellie Roebuck e Georgia Stanway com o apetrecho e escreveu que estão fazendo seu "melhor para lidar com o "jet lag". A marca costuma utilizar atletas em campanhas publicitárias de seu site. Em reais, um modelo do óculos pode chegar a R$ 1,8 mil.

