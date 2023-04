A- A+

Fortes Chuvas Tio de Carla Perez desaparece após chuvas fortes no sul da Bahia; cantora pede ajuda A ex integrante do grupo "É o Tchan!" usou o Instagram para pedir ajuda da Marinha e dos moradores da região

A ex integrante do grupo "É o Tchan!" e cantora, Carla Perez, utilizou as redes sociais neste sábado (22) para fazer um apelo às autoridades na procura pelo seu tio, Paulo Perez, desaparecido em Porto Seguro, no Sul da Bahia.

Segundo a cantora, por conta das fortes chuvas que estão atingindo o sul da Bahia, o tio - que é pescador - disse na manhã da sexta-feira (21) que estava indo tirar a água do barco e desde então não foi mais visto.

Perez recorreu ao Instagram para pedir ajuda nas buscas de mais moradores da região e também da Marinha. Em seu post, ela afirma que "toda a família está desesperada" e que "alguns pescadores da região estão ajudando nas buscas".

Na manhã deste sábado, a cantora postou um story agradecendo a ajuda dos pescadores da região que estavam procurando o tio desde o dia do desaparecimento.

Até o momento, a Marinha não se posicionou quanto a solicitação da cantora.

