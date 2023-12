Tio de Kate Middleton ameaça processar Amazon após ter 'memórias falsas' publicadas em livro

A- A+

Três livros que pretendem ser 'memórias' do tio da Princesa de Gales, Gary Goldsmith, e contendo anedotas inventadas sobre a Família Real, foram publicados online pela Amazon.

Irmão mais novo da mãe de Kate Middleton, Gary Goldsmith está furioso. Três livros que figuram na lista da Amazon atribuem a ele memórias que prometem “revelar os segredos” dos membros da Família Real.

Após ser avisado pelo The Mail on Sunday", que descobriu as falsificações, Goldsmith, de 58 anos, ameaça processar a gigante dos livros.

A primeira obra, "Memórias de Gary Goldsmith: O que você não sabia sobre a família real", custa 5,72 libras esterlinas e foi escrita por 'Robin O Owens'.

Afirma que “o tio de Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, revela informações sobre a família real que o público raramente ouve”.

Uma anedota estranha descreve o Sr. Goldsmith testemunhando a rainha fazendo "uma representação perfeita do sotaque elegante de um correspondente real depois de muitos coquetéis" no Castelo de Balmoral.

O segundo livro, "The Insider's Scoop: Gary Goldsmith's Revelations About Harry And Meghan's Private Life", escrito por Penny Crux, custa 4,04 libras e tem uma inclinação distintamente pró-Sussex.

Os livros são 'totalmente idiotas e absurdos caóticos'

O terceiro, "Gary Goldsmith: A verdade não filtrada: minha odisseia pessoal com a família real; Revelando os segredos", de Gary J Smith, custa 6,41 libras e parece mais um romance do que uma biografia.

Todos os três livros foram retirados da venda na loja Kindle da Amazon.

Outras histórias falsas nos livros incluem uma brincadeira grosseira envolvendo o Príncipe William e papel higiênico, bem como anedotas sobre o Sr. Goldsmith sendo convocado pela rainha Elizabeth II “para seus aposentos privados, onde teríamos conversas que me deixaram ao mesmo tempo alegre e enervado". Na verdade, ele nunca conheceu a Rainha.

No sábado (9), Goldsmith disse ao MoS: "Nunca dei permissão a terceiros, nem conduzi uma entrevista ou compartilhei quaisquer detalhes privados relativos à minha vida ou à da minha família. É uma total besteira e um disparate caótico".

Ele exigiu que a Amazon revelasse os nomes dos responsáveis pelo golpe e está consultando advogados.

Acrescentou: “Quero tomar medidas legais contra aqueles que publicam notícias falsas por colocarem palavras na minha boca. Eles roubaram minha imagem e identidade e me causaram perda e constrangimento.'

O MoS descobriu os livros depois que uma história apareceu na revista de celebridades OK! alegando que Goldsmith estava "dando os retoques finais" a um livro de memórias que daria aos Middletons uma "voz".

Não está claro se os livros foram escritos por inteligência artificial, mas estão repletos de erros e erros gramaticais. Além disso, há referências a assessores reais inexistentes, como Lords Percival e Reginald.

O autor ou autores também parecem ser fãs de Meghan e Harry, descrevendo-os como tendo “uma química inegável, seu amor... evidente em cada interação”.

Todos os três livros, que apareceram com semanas de diferença um do outro, têm um tom semelhante.

Goldsmith, que mora em Londres com sua esposa Julie-Ann, disse que depois de levar as falsificações ao conhecimento da Amazon, recebeu um pedido de desculpas relutante.

Um porta-voz da Amazon disse: “Os títulos em questão não estão mais disponíveis para venda e entramos em contato diretamente com o Sr. Goldsmith”.

