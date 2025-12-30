A- A+

ÔNIBUS TIP deve receber 5% a mais de passageiros neste Réveillon A EPTI estima a circulação de 33.900 pessoas este ano, contra 32.349 do ano passado

A Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) fez algumas projeções ao lado das 13 empresas que operam no Terminal Rodoviário do Recife (TIP) e, levando em consideração chegadas e partidas, o esperado para o Ano Novo é que cerca de 33.900 passageiros devem circular no terminal rodoviário.

Como no réveillon de 2024/2025 foram 32.349 pessoas, é esperado um aumento de cerca de 5%. A pesquisa considera o período de 30 de dezembro até 4 de janeiro de 2026. As empresas irão disponibilizar viagens extras a depender do aumento da demanda.

A perspectiva de aumento é parecida com a do Natal, quando houve um crescimento também de 5% no número de pessoas circulando no TIP, se comparado com o mesmo período de 2024.

Os destinos dentro de Pernambuco mais procurados para viagens no réveillon são: Caruaru, Petrolina e Gravatá. Já os locais de maior movimento interestaduais são: São Paulo, Salvador e Fortaleza.

Consultas de horários, preços e compras de passagens podem ser feitos pela internet no site da Socicam, que administra o terminal por concessão da EPTI, no endereço.

Informações importantes para os passageiros:

É recomendado adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

Verificar se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque;

Chegar ao Terminal Rodoviário com pelo menos 1h de antecedência ao embarque;

Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço;

Dirigir-se ao embarque com 1h de antecedência para evitar aglomerações em filas;

Apesar da existência dos horários extras, não implica dizer que comprando de última hora a passagem, haverá horário vago breve.

Sobre embarque de menores

O transporte é gratuito para crianças com até seis anos incompletos, desde que o menor esteja acompanhado por seus responsáveis legais e não ocupe lugar nos assentos — tanto para viagens intermunicipais como interestaduais.

Em viagens de ônibus dentro do território nacional, o menor, com até 16 anos, só poderá viajar acompanhado por seus responsáveis legais — que possuam até o 3º grau de parentesco com a criança e que deverá ser comprovado por documentação original. Podendo, também, a criança acompanhada por um responsável maior de idade autorizado pelo pai, mãe ou responsável. Entretanto, é necessário portar uma autorização por escrito.

Para viajar sozinho, o menor de 16 (dezesseis) anos precisa de uma autorização judicial, original, expedida por um posto de Juizado de Infância e Juventude. Os adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos completos podem viajar sem acompanhante, desde que apresentem documento de identificação original (RG ou Carteira de Trabalho).

Vale ressaltar que não é necessária nenhuma autorização do Juizado de Infância e Juventude para viagens a cidades da mesma região metropolitana.

Contatos

Site: Terminal Rodoviário do Recife

TIP: (81) 3452-0005

Canal interativo: (81) 3207-1088

