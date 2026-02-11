A- A+

Viagens TIP deve receber 52 mil passageiros durante o Carnaval 2026 e programa viagens extras Estimativa aponta para aumento de 4% em relação a 2025, quando 49.960 usuários passaram pelo local

O Carnaval 2026 deve movimentar 52 mil pessoas no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), que prevê viagens extras para atender a demanda.

A estimativa aponta para aumento de 4% em relação a 2025, quando 49.960 usuários passaram pelo local. A projeção considera movimentação de chegadas e partidas no TIP desta sexta (13) até a Quarta-Feira de Cinzas (18).

Os dados, divulgados nesta quarta-feira (11), foram coletados pela Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais (EPTI) com as 13 operadoras que funcionam no terminal.

Para atender a demanda aguardada, as empresas de transportes de passageiros programarão viagens extras a depender do aumento das solicitações.

Segundo a EPTI, os destinos mais procurados em Pernambuco durante o Carnaval são Bezerros, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Petrolina.

Entre as viagens interestaduais, os principais destinos são Salvador, Maceió, Aracaju e São Paulo.

Para garantir uma viagem segura, a EPTI destacou algumas orientações:

- Recomenda-se adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

- Verificar se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque;

- Chegar ao Terminal Rodoviário com pelo menos 1h de antecedência ao embarque;

- Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

- Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone

e endereço;

- Dirigir-se ao embarque com 1h de antecedência para evitar aglomerações;

- Para viajar, o menor de 16 anos precisa de uma autorização Judicial, original, expedida por um posto de Juizado de Infância e Juventude;

- Adolescentes acima de 16 anos completos podem viajar sem acompanhante, desde que apresentem documento de identificação original;

- O transporte é gratuito para crianças com até 6 anos incompletos, desde que esteja acompanhado por seus responsáveis legais e não ocupe lugar nos assentos.



Veja também