TIP deve receber 52 mil passageiros durante o Carnaval 2026 e programa viagens extras

Estimativa aponta para aumento de 4% em relação a 2025, quando 49.960 usuários passaram pelo local

Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no Recife, deve receber 52 mil pessoas no Carnaval 2026Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no Recife, deve receber 52 mil pessoas no Carnaval 2026 - Foto: Google Street View/Reprodução

O Carnaval 2026 deve movimentar 52 mil pessoas no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), que prevê viagens extras para atender a demanda.

A estimativa aponta para aumento de 4% em relação a 2025, quando 49.960 usuários passaram pelo local. A projeção considera movimentação de chegadas e partidas no TIP desta sexta (13) até a Quarta-Feira de Cinzas (18).

Os dados, divulgados nesta quarta-feira (11), foram coletados pela Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais (EPTI) com as 13 operadoras que funcionam no terminal.

Para atender a demanda aguardada, as empresas de transportes de passageiros programarão viagens extras a depender do aumento das solicitações.

Segundo a EPTI, os destinos mais procurados em Pernambuco durante o Carnaval são Bezerros, Caruaru, Vitória de Santo Antão e Petrolina.

Entre as viagens interestaduais, os principais destinos são Salvador, Maceió, Aracaju e São Paulo.

Para garantir uma viagem segura, a EPTI destacou algumas orientações:

- Recomenda-se adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

- Verificar se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque;

- Chegar ao Terminal Rodoviário com pelo menos 1h de antecedência ao embarque;

- Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

- Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone
e endereço;

- Dirigir-se ao embarque com 1h de antecedência para evitar aglomerações;

- Para viajar, o menor de 16 anos precisa de uma autorização Judicial, original, expedida por um posto de Juizado de Infância e Juventude;

- Adolescentes acima de 16 anos completos podem viajar sem acompanhante, desde que apresentem documento de identificação original;

- O transporte é gratuito para crianças com até 6 anos incompletos, desde que esteja acompanhado por seus responsáveis legais e não ocupe lugar nos assentos.
 

