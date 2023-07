A- A+

SAÚDE Tipo de personalidade pode aumentar risco de ataque cardíaco; entenda Segundo cardiologistas, há quatro padrões de personalidade, estabelecidos com base em como as pessoas reagem a várias situações

"É preciso uma certa quantidade de hostilidade para avançar pelo mundo." "Outras pessoas são ignorantes e ineptas." "Ele vai se arrepender do que fez." "Dar e receber amor é sinal de fraqueza." "Se eu não cuidar das coisas, ninguém cuida." "Uma vez que as coisas são ditas é o suficiente."



Segundo os cardiologistas americanos Meyer Friedman e Raymond Rosenman, há quatro padrões de personalidade (A, B, C e D) com base em como as pessoas reagiam a várias situações.

Pensamentos como os do início do texto caracterizam um perfil de personalidade chamado tipo A. Cada pessoa tem uma combinação de características, mesmo que predomine uma certa tendência. A personalidade do tipo B, por exemplo, caracteriza pessoas relaxadas, alegres, pacientes, despreocupadas, não competitivas e conformistas. A personalidade do tipo C define as pessoas que são sistemáticas, ponderadas, sensíveis e prudentes.

A personalidade do tipo D descreve pessoas embaraçosas, negativas, pessimistas e socialmente inibidas que evitam compartilhar emoções negativas. Tanto o padrão de comportamento tipo A quanto a personalidade tipo D são considerados fatores de risco cardiovascular, pois predomina uma maior tendência ao estresse, com repercussões na saúde.





Seu pensamento tende à rigidez, eles quase nunca estão satisfeitos, podem ter conflitos interpessoais por não se importar com relacionamentos profundos e por não terem amigos íntimos. No nível fisiológico, eles estão expostos a um estado de hiperalerta físico e mental que os faz ignorar as necessidades do corpo e subestimar o descanso. Este estado afeta seu sistema nervoso, faz com que sua frequência cardíaca, pressão arterial, tensão muscular, níveis de colesterol e triglicerídeos aumentem.

Uma alta porcentagem de pessoas que sofrem um ataque cardíaco se identifica com a personalidade do tipo A. Muitos pacientes tentam suavizar esses traços de personalidade para reduzir o risco. É essencial conseguir uma atitude adequada porque, como disse o filósofo Sêneca, “o desejo de curar é metade da nossa saúde e o poder da mente deve ser levado em conta para alcançá-lo”.

O trabalho consiste em fornecer técnicas ou padrões de conduta adequados para que aprendam a distinguir entre o que é prioritário e o que é secundário; diferenciar o que está e o que não está sob nosso controle; definir metas realistas e administrar o tempo adequadamente; aprender a verbalizar emoções positivas e negativas; inclua a prática do relaxamento ou meditação no dia a dia e pratique a gratidão.

Mas o que é mais difícil para os pacientes com personalidade tipo A é controlar a raiva e a agressividade. Aristóteles disse que “todo mundo pode ficar com raiva, isso é algo muito simples. Mas ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo propósito certo e da maneira certa, certamente não é tão fácil". A agressão surge após um pensamento irracional como os do início do artigo ou se dura muito tempo até explodir como uma panela de pressão.

Existem vários livros que ajudam a controlar melhor a raiva. Dos clássicos "On Anger" ou "The Art of Staying Calm: A Manual of Classical Wisdom on Anger Management", de Sêneca, aos mais recentes como "Control your rage before it control you", do psicólogo Albert Ellis. O objetivo seria aprender a não esperar tanto e a dizer as coisas o tempo todo, mas da forma adequada. Isso requer estar ciente das situações que fazem a raiva transbordar.

Às vezes é conveniente dizer à outra pessoa que você está começando a ficar nervoso e que vai dar um passeio até se acalmar. Outras vezes é melhor usar uma desculpa (ir ao banheiro um instante ou dizer que precisa sair). Durante o intervalo que dura o "tempo limite", é conveniente realizar alguma atividade que ajude a diminuir a raiva.

Use frases calmantes formuladas de forma positiva, ou seja, afirmações sobre o que você deseja alcançar: "Vou ficar calmo". Alguns exercícios ajudam a se distrair: contar de 100 a zero de sete em sete. Concentrar a atenção em algum objeto da sala ou, se estiver na rua, em uma vitrine também funciona. Da mesma forma, seria necessária uma reflexão profunda sobre as crenças irracionais que têm a ver com o desafio, o sucesso, a ambição, a forma como avalia os outros e a si próprio, que estão a condicionar o reforço deste padrão de comportamento do tipo A.

Isso é defendido em seu livro Coração e Mente por Luis Rojas Marcos e Valentín Fuster, que reafirmam a importância de rever as prioridades da vida. Se a saúde e a qualidade de vida importassem mais, o controle da raiva seria feito com mais facilidade.

