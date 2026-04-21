RMR: volta do feriado de Tiradentes tem trânsito livre nesta terça-feira (21)
PRF registra protesto e fechamento de rodovia no município de Escada
A movimentação de volta do feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21), foi tranquila na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Ao longo do dia, a reportagem da Folha de Pernambuco esteve nos principais pontos de acesso ao Recife e registrou movimentação tranquila.
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Na BR-101 Norte, na cidade do Paulista, a movimentação de automóveis fluiu sem maiores intercorrências pelo período da tarde. Já no início da noite, em Igarassu, a via teve registros de trânsito um pouco acima do normal, mas fluindo.
A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência de um protesto na BR-101 (Km 127) no município de Escada, já durante o período da noite. A rodovia chegou a ficar fechada nos dois sentidos.
Já na BR-233 (km 8), nas proximidades do Atacado dos Presentes do Curado I, a movimentação era intensa, nos dois sentidos. Ainda assim, nenhuma ocorrência foi observada ou até mesmo retenções.
Fissura
Apesar da fissura no Viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta terça-feira (21), a movimentação também foi tranquila.
A via fica no km 82 da BR-101 Sul, nas proximidades da Fábrica da Coca-Cola, e vem sendo centro das atenções por apresentar uma fissura estrutural que requer atenção dos condutores que passam no local.
DNIT
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) disse, na semana passada, à reportagem da Folha que a situação se refere à junta de dilatação do viaduto, "a qual não representa riscos à estrutura" da elevado e que vem realizando "levantamentos topográficos periódicos em todo o viaduto" para minimizar a insegurança dos motoristas que precisam passar pelo local.
A autarquia garantiu que "não há qualquer indicativo de dano estrutural, como fissuração relevante ou perda de capacidade resistente".
O órgão foi procurado novamente pela redação para falar sobre os resultados dos levantamentos topográficos, mas ainda não emitiu resposta. O espaço segue aberto.