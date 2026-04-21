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Rodovias RMR: volta do feriado de Tiradentes tem trânsito livre nesta terça-feira (21) PRF registra protesto e fechamento de rodovia no município de Escada

A movimentação de volta do feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21), foi tranquila na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ao longo do dia, a reportagem da Folha de Pernambuco esteve nos principais pontos de acesso ao Recife e registrou movimentação tranquila.

Na BR-101 Norte, na cidade do Paulista, a movimentação de automóveis fluiu sem maiores intercorrências pelo período da tarde. Já no início da noite, em Igarassu, a via teve registros de trânsito um pouco acima do normal, mas fluindo.

Movimentação na BR-101, em Paulista, no feriado de Tiradentes, nesta terça-feira (21) - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência de um protesto na BR-101 (Km 127) no município de Escada, já durante o período da noite. A rodovia chegou a ficar fechada nos dois sentidos.

Já na BR-233 (km 8), nas proximidades do Atacado dos Presentes do Curado I, a movimentação era intensa, nos dois sentidos. Ainda assim, nenhuma ocorrência foi observada ou até mesmo retenções.

Trânsito mais intenso foi registrado na BR-232, no Curado, neste feriado de Tiradentes - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Fissura

Apesar da fissura no Viaduto de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta terça-feira (21), a movimentação também foi tranquila.



A via fica no km 82 da BR-101 Sul, nas proximidades da Fábrica da Coca-Cola, e vem sendo centro das atenções por apresentar uma fissura estrutural que requer atenção dos condutores que passam no local.

DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) disse, na semana passada, à reportagem da Folha que a situação se refere à junta de dilatação do viaduto, "a qual não representa riscos à estrutura" da elevado e que vem realizando "levantamentos topográficos periódicos em todo o viaduto" para minimizar a insegurança dos motoristas que precisam passar pelo local.

A autarquia garantiu que "não há qualquer indicativo de dano estrutural, como fissuração relevante ou perda de capacidade resistente".

O órgão foi procurado novamente pela redação para falar sobre os resultados dos levantamentos topográficos, mas ainda não emitiu resposta. O espaço segue aberto.

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