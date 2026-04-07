Tiros em frente ao consulado de Israel em Istambul deixam dois mortos
Até o momento, não há informações sobre a identidade dos agressores ou os motivos do ataque
Um tiroteio em frente ao prédio do Consulado de Israel em Istambul (Turquia) nesta terça-feira, 7, deixou dois atiradores mortos e um policial ferido, informou a emissora turca Haberturk
Segundo o relato, os criminosos estavam armados com armas de cano longo. Durante a troca de tiros com a polícia, dois deles foram mortos e um terceiro suspeito foi preso. Um policial também ficou ferido no confronto.
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A área ao redor do prédio foi rapidamente isolada. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos agressores ou os motivos do ataque.
O ministro da Justiça da Turquia, Akin Gurlek, afirmou que uma investigação já foi aberta. De acordo com a Haberturk, o consulado ocupa um ou dois andares do prédio, que tem vários pavimentos.