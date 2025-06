Tiros, motivação, mensagem: o que se sabe sobre o assassinato de deputada nos EUA

A- A+

"Parece ser um assassinato politicamente motivado". Foi como o governador de Minnesota, o democrata Tim Walz, definiu o atentado que matou a deputada estadual de Minnesota Melissa Hortman e seu marido, Mark, a tiros. O senador estadual de Minnesota John Hoffman e sua esposa também foram alvo do mesmo indivíduo e cada um foi baleado várias vezes, afirmou Walz. Esses dois últimos passaram por cirurgia e estão vivos. Testemunhas identificaram o suspeito como sendo Vance Boelter, de 57 anos, que estava disfarçado de policial.

— Os Hoffmans já saíram da cirurgia neste momento e estão recebendo cuidados, e estamos cautelosamente otimistas de que eles sobreviverão a essa tentativa de assassinato — disse o governador em entrevista coletiva. — Foi um ato de violência política direcionada. O debate pacífico é a base da nossa democracia. Não resolvemos nossas diferenças com violência.





Ambos os legisladores são membros do Partido Democrata, publicou a rede americana CNN. O suspeito continua foragido e uma grande operação de busca está em andamento, disseram autoridades locais. O chefe de polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley, afirmou que o veículo do atirador continha um manifesto e uma lista de alvos com nomes de pessoas, incluindo os dois parlamentares que foram atacados.

— Esta é uma busca em escala muito grande — disse Bruley. — Detivemos várias pessoas e as interrogamos, mas não temos ninguém sob custódia neste momento.

O suspeito de matar a deputada enviou uma mensagem de texto na manhã de sábado a um colega com quem divide casa, afirmando que poderia ''morrer em breve''. À Reuters, David Carlson, de 59 anos, disse que viu Vance Boelter, de 57 anos, pela última vez na noite de sexta-feira e disse ter chamado a polícia após visualizar o recado pelo celular. Boelter, que estava disfarçado de policial no momento do crime, segue foragido.

As forças de segurança foram chamadas pela primeira vez por volta das 2h da manhã de sábado (horário local, 00h em Brasília), com relatos de que alguém havia atirado em Hoffman e sua esposa. A polícia foi até a casa deles e prestou os primeiros socorros antes de o casal ser levado ao hospital, segundo Drew Evans, superintendente do Bureau de Apreensão Criminal de Minnesota (BCA, na sigla em inglês).

Por volta das 3h35, outra chamada foi feita quando os policiais estavam fazendo uma checagem preventiva na casa de Hortman. Quando os agentes chegaram, notaram que havia um veículo policial na entrada da garagem com as luzes de emergência ligadas e o que parecia ser um policial na porta, saindo da casa, informaram as autoridades. O suspeito trocou tiros com os agentes antes de conseguir fugir.

O Departamento de Polícia de Brooklyn Park e agências de segurança como o Gabinete do Xerife do Condado de Hennepin, a Patrulha Estadual do Departamento de Segurança Pública de Minnesota, o FBI e o BCA, estão agora engajados ativamente na caçada ao suspeito, que eles acreditam ser o responsável pelos dois ataques.

As autoridades estão procurando por um homem branco de cabelos castanhos vestindo um colete com um taser (arma de eletrochoque), um distintivo e outros equipamentos semelhantes aos de um policial. O suspeito está a pé, informou a emissora local KSTP.

— Se alguém bater na sua porta dizendo ser policial, por favor, faça algumas coisas: primeiro, ligue para o 911 e confirme se o agente realmente está autorizado a estar ali. Se for um policial de verdade, a central de despacho poderá confirmar — disse Bruley. — Além disso, informamos a todos os nossos oficiais em Brooklyn Park que eles não devem abordar ninguém sozinhos. Eles só vão atuar em duplas.

Walz ativou o Centro de Operações de Emergência do Estado e um Centro de Informação Conjunta interjurisdicional foi estabelecido enquanto a caçada continua, de acordo com o porta-voz do governador, Teddy Tschann. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que “tal violência horrível não será tolerada” no país, acrescentando que a procuradora-geral e o FBI estão investigando a situação — e que os envolvidos serão processados com o máximo rigor da lei.

A presidente da Câmara de Minnesota, Lisa Demuth, uma republicana de Cold Spring, classificou o ataque como “maligno” e disse estar “com o coração partido”. Em comunicado, ela pediu que os moradores de Minnesota “incluam em suas orações as vítimas desse ataque horrível, bem como os agentes da lei que ainda trabalham para capturar o autor”.

Os ataques aconteceram em um momento em que líderes políticos em todo o país têm sido alvo de agressões, intimidações e ameaças em meio a uma profunda divisão política. (Com AFP e New York Times)

