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Notícias Tiroteio após jogo de futebol americano nos EUA deixa um morto e oito feridos O caso aconteceu nas proximidades do estádio Legion Field, que recebeu o tradicional "Magic City Classic"

Um tiroteio deixou uma pessoa morta e outras oito feridas na noite de sábado (31), após uma partida de futebol americano em Birmingham, no Alabama, nos Estados Unidos. O caso aconteceu nas proximidades do estádio Legion Field, que recebeu o tradicional "Magic City Classic". As informações são da agência Associated Press.

Segundo Michael Pickett, chefe da polícia de Birmingham, a maioria dos torcedores e das famílias já havia deixado o estádio quando o tiroteio aconteceu. Os disparos ocorreram na avenida Graymont, em uma área próxima ao local da partida, onde estavam instalados vendedores ambulantes.

Pickett afirmou estar "muito grato por não haver mais pessoas feridas". As circunstâncias do tiroteio ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

De acordo com o porta-voz da polícia, De’Rell Freeman, uma pessoa foi detida para prestar esclarecimentos. Os agentes também encontraram e apreenderam várias armas. Até o momento, não foram divulgados detalhes.

Entre os oito feridos, uma pessoa estava em estado grave, enquanto as outras sete apresentavam quadro estável, segundo informações divulgadas pela ABC News.

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