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Sertão Tiroteio deixa 15 feridos na Estação do Forró, em Serra Talhada; suspeito de efetuar disparos morre Do total de feridos, 10 são civis e cinco são policiais militares

Um tiroteio resultou em uma morte e ao menos 15 pessoas feridas, incluindo policiais, na Estação do Forró, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, na madrugada desta quarta-feira (24), durante os festejos de São João.

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para uma ocorrência envolvendo múltiplas vítimas de disparos de arma de fogo.

Foram enviadas ao local duas ambulâncias de resgate e uma viatura de combate a incêndio e salvamento, que atuaram em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outras equipes de socorro.

"Até o momento, foram contabilizadas 15 vítimas encaminhadas para unidades hospitalares da região, sendo 10 civis e cinco policiais militares. Todos receberam atendimento médico no Hospital Eduardo Campos e no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam)", informou a SDS.

Um homem de 36 anos, suspeito de efetuar os disparos, também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O nome dele não foi divulgado.

"A Polícia Militar de Pernambuco acompanha a ocorrência e o estado de saúde das vítimas, prestando o apoio necessário às equipes envolvidas", ressaltou a pasta.

Agora, a Polícia Civil vai instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias e motivações do caso.



Hospital emite nota

O Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, informou que recebeu quatro feridos em condições estáveis. Dois pacientes já receberam alta hospitalar e dois permanecem internados. Até o momento, não há previsão de transferências.

D.C.M.N. (PM) deu entrada com ferimento por arma de fogo no tornozelo direito. Após avaliação médica, realização de exames e procedimento para retirada do projétil, recebeu alta em condições estáveis.

J.G.P.O. (PM) deu entrada com lesão provocada por arma de fogo na região abdominal. Foi submetido a exames de imagem, sem alterações relevantes, e recebeu alta em condições estáveis.

W.S.L. (PM) deu entrada com ferimentos por arma de fogo em diferentes regiões do corpo. Foi submetido a exames e permanece internado, estável e sob acompanhamento multiprofissional.

A.R.S. (civil) deu entrada com ferimento por arma de fogo no tornozelo esquerdo. Após avaliação e realização de exames, permanece internado em observação, com quadro estável.



Prefeitura lamenta violência e mantém festa

Nas primeiras horas desta quarta-feira (24), a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, se reuniu com uma equipe do governo e manteve contato com autoridades de segurança pública para acompanhar os desdobramentos do ocorrido na Estação do Forró.

"A gestão municipal manifesta profunda solidariedade às vítimas, aos seus familiares e aos policiais militares feridos no cumprimento do dever, colocando à disposição a assistência de toda a rede do município", destacou a prefeitura, informando que a programação desta quarta-feira (24) está mantida.

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