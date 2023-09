A- A+

POLÍCIA Tiroteio deixa dois policiais militares mortos em Camaragibe; grávida e adolescente são baleados A situação aterrorizou os moradores do bairro da Tabatinga

Dois policiais militares morreram em um tiroteio no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite de quinta-feira (14). Os dois estavam em serviço e a situação aterrorizou os moradores. Uma grávida de 7 meses e um adolescente de 14 foram baleados durante a troca de tiros.

Os policiais militares Rodolfo José da Silva, de 38 anos, e Eduardo Roque Barbosa de Santana, de 33, chegaram à avenida Luiza de Medeiros em uma viatura da corporação, com um terceiro policial, para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo.

De acordo com as primeiras informações, os agentes faziam uma abordagem a um grupo de pessoas que consumia bebida alcoólica na laje de uma residência quando um homem armado correu e desceu uma escadaria. Os dois policiais foram atrás dele e então teve início uma troca de tiros.

O cabo Rodolfo José foi internado em um hospital de Camaragibe e foi transferido em seguida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Já o soldado Eduardo Roque foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife. Ele, que tomou um tiro na cabeça, também morreu.

Mais duas pessoas foram baleadas no meio da troca de tiros: uma mulher grávida de 7 meses e um adolescente. Os dois também foram levados inicialmente para a UPA da Caxangá e, depois, transferidos para o HR. As primeiras informações são de que a mulher está em estado gravíssimo e ainda não há detalhes sobre o estado de saúde do jovem.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar e aguarda retorno.



