Dom, 28 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo28/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Tiroteio deixa feridos em igreja mórmon em Michigan, nos EUA

Ataque ocorreu durante culto na manhã deste domingo, 28, atingiu pelo menos dez pessoas e deixou local em chamas

Reportar Erro
Serviços de emergência respondem a um tiroteio e incêndio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 28 de setembro de 2025, em Grand Blanc, Michigan. A polícia disse que há múltiplas vítimas e o atirador está abatido. Serviços de emergência respondem a um tiroteio e incêndio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 28 de setembro de 2025, em Grand Blanc, Michigan. A polícia disse que há múltiplas vítimas e o atirador está abatido.  - Foto: Bill Pugliano/ AFP

Um tiroteio deixou feridos na manhã deste domingo, 28, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de Michigan, nos Estados Unidos.

De acordo com a Fox News, entre seis e oito pessoas foram atingidas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Segundo a polícia local, o atirador também foi ferido e não representa mais perigo.

Leia também

• Secretário dos EUA cita Brasil como um dos países que precisam ter comércio "consertado"

• Trump insinua avanço nas negociações de paz no Oriente Médio

• Trump diz ver 'chance real de grandeza' no Oriente Médio, em meio a negociações sobre Gaza

O New York Times informou que o culto da igreja mórmon de Grand Blanc, um subúrbio de Flint, no estado do Michigan, começou às 10h e o tiroteio foi reportado às autoridades pouco antes das 11h.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram fumaça e veículos de emergência perto do local.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter