EUA
Tiroteio deixa feridos em igreja mórmon em Michigan, nos EUA
Ataque ocorreu durante culto na manhã deste domingo, 28, atingiu pelo menos dez pessoas e deixou local em chamas
Serviços de emergência respondem a um tiroteio e incêndio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 28 de setembro de 2025, em Grand Blanc, Michigan. A polícia disse que há múltiplas vítimas e o atirador está abatido. - Foto: Bill Pugliano/ AFP
Um tiroteio deixou feridos na manhã deste domingo, 28, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de Michigan, nos Estados Unidos.
De acordo com a Fox News, entre seis e oito pessoas foram atingidas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.
Segundo a polícia local, o atirador também foi ferido e não representa mais perigo.
Leia também
• Secretário dos EUA cita Brasil como um dos países que precisam ter comércio "consertado"
• Trump insinua avanço nas negociações de paz no Oriente Médio
• Trump diz ver 'chance real de grandeza' no Oriente Médio, em meio a negociações sobre Gaza
O New York Times informou que o culto da igreja mórmon de Grand Blanc, um subúrbio de Flint, no estado do Michigan, começou às 10h e o tiroteio foi reportado às autoridades pouco antes das 11h.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram fumaça e veículos de emergência perto do local.